[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 체중 감량은 물론 복부지방 감소에 도움을 준다는 음료 레시피가 화제가 되고 있다. 당근·오렌지·생강을 물과 함께 갈아 만든 주스를 아침 공복에 일주일간 마시면, 눈에 띄게 뱃살이 줄어 든다는 후기가 잇따르고 있다. 다만, 전문가들은 특정 음료만으로 살이 빠진다는 주장은 무리가 있다고 지적한다.

영국 매체 미러의 최근 보도에 따르면, 복부지방에 도움이 된다는 레시피는 ‘군용 비밀 음료(Secret Military Beverage)’로, 최근 틱톡에서 영상이 소개되면서 큰 인기를 끌고 있다.

영상 속 게시자는 이 음료를 “군인들이 건강과 체력을 유지하기 위해 마시는 비밀 레시피”라며 “당근 3개와 오렌지 2개, 생강 한 조각을 잘라 물 300mL와 함께 갈고, 체에 걸러 마시면 완성된다”고 소개했다.

이 레시피에 대해 “마법처럼 효과가 있다”, “일주일 만에 뱃살이 사라졌다”, “정말 눈에 띄게 살이 빠졌다” 등의 후기를 “보조제보다 낫다” “마법의 음료” “알려줘서 고맙다” “정말 눈에 띄게 살이 빠졌다” 등 틱톡 사용자들의 후기가 잇따랐다.

실제로 비밀음료에 들어간 재료인 당근은 칼로리가 낮고 섬유질이 풍부해 포만감을 준다. 베타카로틴 성분이 신진대사를 촉진해 체중 관리에 도움이 될 수 있는 것으로 알려졌다.

또 오렌지는 비타민 C와 항산화 물질이 풍부해 대사를 촉진하고 지방 축적을 완화한다. 생강 역시 체내 열을 발생시켜 칼로리 소모를 높이고, 식욕 억제 효과가 있다.

하지만 전문가들은 이 음료 만으로 단기간에 복부 지방이 빠르게 빠진다는 주장은 다소 무리가 있다고 경고한다. 체중 감량은 기본적으로 섭취 열량보다 소모 열량이 많아야 하는데, 특정 음료 하나로 눈에 띄는 변화를 기대하기 어렵다는 것이다.

전문가들은 “이 음료를 건강한 식단의 일부로 곁들이면 일부 도움이 될 수 있다”며 “균형 잡힌 식단과 규칙적인 운동을 병행해야 효과를 볼 수 있을 것”이라고 조언했다.