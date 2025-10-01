[헤럴드경제=박종일 선임기자]최호권 영등포구청장이 10월 1일 오후 시립문래청소년센터 달촌 공연장에서 열린 ‘제20회 임산부의 날 기념행사’에 참석했다.

이날 행사는 ▲개회식 ▲순천향대 산부인과 전문의 김태희 교수 강연 ▲팝페라 공연 등으로 진행됐다.

1년 후 아기에게 보내는 ‘느린우체통’과 ‘예비 아빠의 임부복 체험’ 등 다양한 체험부스도 운영됐다.

구는 임산부들의 건강한 생활과 출산을 지원하기 위해 ▲해피맘 출산준비 교실 ▲영유아 응급처치 교육 ▲태교 프로그램 등을 운영하고 있다. 또 난임부부 시술비 지원, 임신 사전건강관리 지원, 35세 이상 및 고위험 임산부 의료비 지원 등 임신 전과정에 걸친 다양한 지원 사업을 운영하고 있다.

최호권 영등포구청장은 “임신과 출산의 소중함을 되새기고 임산부와 가족 모두가 함께 즐길 수 있는 특별한 시간을 마련했다”며 “앞으로도 임산부의 행복한 일상과 건강한 출산을 위한 다양한 사업을 추진해 나가겠다”고 전했다.