오픈AI AI 데이터센터 개발, 삼성SDS 설계·운영 협력 국내 최초 기업 대상 오픈AI 서비스 및 리셀러 파트너십 삼성SDS의 업종 노하우-OpenAI 기술 접목, AX 선도

[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성SDS는 오픈AI와 차세대 인공지능(AI) 데이터센터 공동 개발·운용부터 기업용 AI 서비스까지 제공하는 포괄적인 파트너십을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 파트너십으로 삼성SDS는 오픈AI의 차세대 ‘스타게이트’ AI 데이터센터의 설계, 구축, 운영 부문에 힘을 보태고, 오픈AI는 해당 클라우드 인프라에서 AI 모델을 공급할 예정이다.

스타게이트는 대규모 AI 인프라를 구축하는 오픈AI의 최첨단 프로젝트다. 오픈AI가 스타게이트를 위한 국내 데이터센터 파트너 중 하나로 삼성SDS를 선택한 것이다.

삼성SDS는 국내 5곳(상암, 수원, 춘천, 동탄, 구미)에 데이터센터를 운영하고 있다. 지난 2022년 개관한 국내 최초 고성능 컴퓨팅 전용 동탄 데이터센터는 초고속·대용량 클라우드 서비스를 제공 중이다.

양사 협력을 통해 삼성SDS는 글로벌 AI 클라우드 인프라의 새로운 표준을 제시할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이와 함께 삼성SDS는 국내 최초로 오픈AI의 AI 서비스를 국내 기업 고객에게 제공하는 전략적 파트너십도 체결했다.

삼성SDS는 기업 업무 시스템과 오픈AI 모델을 응용프로그램인터페이스(API)로 연결한다. 이를 통해 컨설팅, 구축, 운영을 지원할 예정이다. 이에 따라 기업은 복잡한 개발 없이 업무 시스템에서 외부 AI를 사용할 수 있을 전망이다.

나아가 삼성SDS는 국내 최초 리셀러 파트너십을 통해 챗GPT 엔터프라이즈 서비스를 국내 기업에게 제공할 계획이다. 챗GPT 엔터프라이즈는 오픈AI가 기업용으로 제공하는 고성능 AI다. 일반 사용자 버전보다 보안, 관리, 협업 기능이 뛰어나고, 기업 내부 시스템과 통합이 강화된 게 특징이다.

이번 파트너십을 통해 삼성SDS는 AI 도입을 원하는 기업 고객에게 더욱 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됐다.

아울러 양사는 안전하고 책임감 있는 AI 구현을 위해 협력하는 동시에, AI 기술의 발전과 기업의 디지털 전환(DX)을 촉진할 수 있는 새로운 가치를 창출할 방침이다.

이외에도 삼성SDS가 업종 지식과 사례들을 오픈AI의 AI 기술과 연계해 구현한다는 포괄적인 협력도 파트너십에 포함됐다.

삼성SDS는 자사 IT 노하우와 오픈AI의 생성형 AI 기술력을 접목해 다양한 사업 기회를 모색하는 등 산업 전반에 걸친 인공지능 전환(AX) 혁신을 선도할 계획이다.