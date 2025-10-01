최태원 회장-샘 올트먼 CEO, 1일 MOU 체결 하이닉스, 스타게이트에 HBM 공급사로 참여 SKT는 서남권 AI 데이터센터 공동 건설·운영

[헤럴드경제=고은결 기자] SK그룹이 챗GPT 개발사 오픈AI와 메모리 공급 및 서남권 인공지능(AI) 데이터센터(DC) 설립·운영 등에 관한 파트너십을 맺고 글로벌 AI 인프라 구축에 본격 참여한다. 최태원 SK그룹 회장과 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 지난 2023년부터 협력을 논의해왔는데, 이번 파트너십은 AI 인프라 구축을 위한 칩 개발부터 데이터센터 구축·운영까지 전 주기에 걸친 협력의 틀을 마련한 것으로 평가된다.

SK하이닉스, ‘스타게이트 프로젝트’ 파트너로 참여

SK그룹은 최태원 회장과 샘 올트먼 오픈AI CEO 등 양사 경영진이 1일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 만나 메모리 공급 의향서(LOI)와 서남권 AI DC 협력에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 최태원 회장은 “글로벌 AI 인프라 구축을 위한 스타게이트 프로젝트에 SK가 핵심 파트너로 참여하게 됐다”며 “메모리반도체부터 데이터센터까지 아우르는 SK의 통합 AI 인프라 역량을 파트너십에 집중해 글로벌 AI인프라 혁신과 대한민국의 국가 AI 경쟁력 강화에 적극 나설 것”이라고 했다.

스타게이트 프로젝트는 오픈AI가 추진하는 대규모 AI 인프라 구축 사업이다. SK하이닉스는 이 프로젝트에 고대역폭메모리(HBM) 반도체 공급 파트너로 참여한다. 올해 상반기 기준 D램 세계 매출 1위인 SK하이닉스의 기술력과 공급 역량을 인정받은 결과라는 설명이다. 이에 따라 SK하이닉스는 D램 웨이퍼 기준 월 최대 90만장 규모의 HBM 공급 요청에 대응할 생산 체제를 구축할 예정이다. 오픈AI의 요청은 웨이퍼 기준으로 전 세계 HBM 생산 능력의 2배가 넘는 수준이다. SK하이닉스는 이번 협력으로 오픈AI의 AI 가속기(GPU) 확보 전략을 지원하는 한편, 양사 간 협업 범위도 확대하기로 했다. 구체적 방식은 추가 논의를 거쳐 확정될 예정이다.

서남권에 AI 데이터센터 공동 구축

SK텔레콤은 대규모 데이터센터 구축·운영 경험을 바탕으로 오픈AI와 MOU를 체결하고, 한국 서남권에 오픈AI 전용 AI 데이터센터를 공동 구축해 ‘한국형 스타게이트(Stargate Korea)’를 실현한다. 양사의 협력은 AI 데이터센터를 기반으로 B2C·B2B AI 활용 사례를 발굴하고, 차세대 컴퓨팅과 데이터센터 설루션의 시범 운용까지 이어진다. 한국은 세계 최고 수준의 통신·전력 인프라와 반도체 기술, 풍부한 AI 수요를 바탕으로 글로벌 AI 혁신의 테스트 베드 역할을 할 전망이다.

AI DC 협력은 SK그룹과 글로벌 1위 AI 기업인 오픈AI 가 대한민국 AI 대전환을 위한 강력한 파트너십을 구축했다는 점에서 의미가 있다. 서남권 AI DC는 아시아 지역 AI DC 허브로 자리매김해, 지속가능한 협력을 이끌어내는 기반이 될 것이다. 또한 SK그룹이 추진 중인 ‘SK AI 데이터센터 울산’과 함께 동서를 연결하는 AI 벨트를 구축해 지역 균형발전에 기여하고 대한민국 전역의 AI 대전환을 가속화할 것으로 기대된다.

한미 AI 경제동맹 강화 계기

SK의 스타게이트 프로젝트 참여는 한미 간 AI 경제동맹을 강화하는 계기로도 평가된다. 우리나라는 제조와 통신 영역에서 강점이 있고, 미국은 AI 기술의 선도국인 만큼 상호 보완적인 협력모델이란 점에서다. 정부도 SK와 오픈AI의 협력이 ‘대한민국 AI 3대 강국’의 디딤돌이 되도록 적극 지원할 방침이다.

한편 SK그룹은 AI를 성장의 중심축으로 삼고 포트폴리오를 혁신 중이다. 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 울산에 AI 데이터센터를 짓는 등 글로벌 빅테크와의 협력도 강화하고 있다. 회사 관계자는 “SK는 글로벌 AI 대전환 시기를 맞아 핵심 플레이어로서 시장 참여를 확대할 수 있도록 빅테크 협력과 관련 투자를 강화하고, K-AI 생태계 확장에 기여하겠다”고 말했다.