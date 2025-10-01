국회 의원회관 화장실에서 손도끼를 비롯한 흉기가 다수 발견돼, 경찰이 조사에 나섰다.

1일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 이날 오후 국회 측으로부터 관련 수사 의뢰를 받고 입건 전 조사(내사)에 착수했다.

이날 오전 국회 의원회관 2층 남자화장실을 청소하던 환경미화원이 손도끼와 너클 등을 발견한 것으로 전해졌다.

경찰은 흉기가 발견된 현장을 확인하고 혐의점을 파악 중인 것으로 알려졌다.