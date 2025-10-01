항생연고 ‘알파로반’ 2만8800개 기부 여수애양병원·새생명복지재단 통해 전달

[헤럴드경제=박성준 기자] 비뇨의학 전문 제약사 에이블사이언스파마는 아동과 취약계층을 위해 1억5000만원 상당의 의약품을 기부하며 사회공헌 활동에 나섰다고 1일 밝혔다.

에이블사이언스파마는 지난달 30일 서울 무교동 초록우산 어린이재단에서 기부식을 열고, 자사 항생연고 ‘알파로반’(20g) 2만8800개를 전달했다.

이날 행사에는 김종현 에이블사이언스파마 대표를 비롯해 김지연 전략기획부 차장, 구본아 주임이 참석했으며, 초록우산 어린이재단에서는 황영기 회장, 신정원 사회공헌협력본부장, 신경근 나눔마케팅본부장이 함께 했다. 재단 홍보대사인 가야금 명인 이예랑 교수와 서대천 홀리씨즈교회 목사도 참석했다.

기부된 의약품은 초록우산 어린이재단을 통해 여수애양병원과 한국새생명복지재단 등에 전달될 예정이다. 여수애양병원은 한센인 환자 치료와 섬 지역 의료지원을 담당하고 있으며, 한국새생명복지재단은 아동과 복지 사각지대 가정을 대상으로 다양한 지원 활동을 펼치고 있다.

김종현 에이블사이언스파마 대표는 “회사의 성장은 고객과 지역사회의 신뢰 덕분이라 생각한다”며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

신정원 초록우산 어린이재단 사회공헌협력본부장은 “어린이와 취약계층에 꼭 필요한 의약품 지원은 매우 큰 도움이 된다”며 감사의 뜻을 표했다.

이날 함께한 서대천 목사도 “초록우산 어린이재단이 77년 동안 다음세대를 위해 헌신해 온 것에 국민으로서 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 뜻깊은 후원이 이어지길 기도한다”고 말했다. 그는 청소년 대상 교육과 나눔 활동에서 30여년간 헌신해 왔으며, 월드허그파운데이션 아시아지역 대표로도 활동 중이다.

에이블사이언스파마는 2020년 업계 전문가들이 모여 설립한 비뇨의학 전문 제약·헬스케어 기업으로, PDE-5 억제제, 전립선비대증 치료제, 과민성 방광 치료제, 항생제 등 다양한 제품군을 보유하고 있다. 2022년에는 벤처기업 인증을 받았으며, 최근에는 ‘남성 건강의 치료에서 예방까지’를 강령으로 건강기능식품과 구강 건강 제품 등으로 사업 영역을 확대하고 있다.

올해 겨울에는 아시아 1위 프로폴리스 브랜드 ‘PROPOLIZ’ 시리즈를 국내에 처음 선보이는 ‘프로폴리스 마우스 스프레이’를 출시할 예정이다.

한편, 1948년 설립된 초록우산 어린이재단은 전쟁고아 구호사업을 시작으로 아동 결연, 학대 예방, 아동복지연구소 운영 등 국내 아동복지 분야를 선도해 왔다. 현재는 돌봄, 자립, 교육, 건강·안전, 주거 등 다양한 분야에서 아동 권리 보호와 제도 개선 활동을 이어가고 있다.