“金총리 가담 여부 수사해야”…중앙선관위에도 신고

[헤럴드경제=고재우 기자] 국민의힘이 1일 특정 종교 신도 3000명을 더불어민주당에 입당시켰다는 의혹을 받는 김경 서울시의원을 경찰에 고발했다. 전날 진종오 국민의힘 의원이 의혹을 제기한 지 ‘하루’ 만이다.

국민의힘은 이날 ‘종교단체 경선 동원’ 의혹과 관련해 김경 서울시의원과 해당 의원실 직원을 청탁금지법·공직선거법 위반 등의 혐의로 경찰에 고발했다고 밝혔다.

전날 진 의원은 “더불어민주당 소속 서울시의원이 특정 종교단체 신도 3천명을 민주당에 입당시켜 내년 지방선거 경선에서 특정 후보에게 투표하게 하려 한 정황이 드러났다”며 관련 녹취를 공개한 바 있다.

그는 “제보자가 시의원에게 3000명 명단의 용도를 묻자, (시의원은) 김민석 국무총리를 밀어달라고 노골적으로 얘기한다”고 주장했다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 서울경찰청에 고발장을 제출한 뒤 취재진에게 “정당 민주주의와 선거 공정성을 심각히 훼손하는 중대한 범죄”라며 “의혹에 김 총리가 가담했는지 철저히 수사해달라고 요청했다”고 말했다.

진 의원과 최 원내수석대변인, 강선영 의원 등은 고발장 제출 후 경기 과천의 중앙선거관리위원회를 찾아 같은 내용으로 김 시의원 등을 신고하면서 철저한 조사를 촉구했다.

한편 김 시의원은 국회에서 기자회견을 열어 의혹 제기가 조작됐다는 입장을 밝히며 민주당을 탈당했다.