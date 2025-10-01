[헤럴드경제=고재우 기자] 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀 파견 검사 전원이 검찰청 폐지에 반발해 행동에 나선 가운데, 정성호 법무부 장관이 “검찰 내부에 동요가 있다는 것은 사실과 다르다”고 선을 그었다.

정 장관은 1일 부산고등·지방검찰청을 방문한 자리에서 “검찰 내부에 큰 동요가 있는 것처럼 생각하는데 그건 오해고, 사실과 다르다”고 밝혔다.

그는 “모든 검사가 특검에 현재 맡겨진 임무에 충실히 하고 있다”며 “국민들이 걱정하지 않으셔도 되는 상황”이라고 강조했다. 이어 “마무리 단계인 특검이 종료되고 나면 특검과 협의해 향후 공소 유지에 필요한 최소 인원들은 필요한 것 아니겠느냐”며 “원론적인 얘기들을 한 것 같다”고 진단했다.

아울러 “(검사들이) 친정인 검찰과 관련해서 국회에서 정부조직법이 통과되고 나니까 좀 불안한 점들이 있다”며 “앞으로 1년 정도 시간이 있기 때문에 저희가 충분히 검사들이나 검찰 수사관들이 불안하지 않게 잘 정리할 것”이라고 강조했다.

한편 이날 검찰 청사 앞에는 이종혁 부산고검장과 김창진 부산지검장, 주요 차장검사 등이 미리 나와 정 장관을 맞이했다.