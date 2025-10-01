1일, 창원컨벤션센터서 ‘영남권 정책토론회’ 열려 영남권 3개 시·도지사, 광역 교통 인프라 구축 등 협력 방안 제시

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 대한민국시도지사협의회가 1일 경남 창원컨벤션센터에서 영남권 정책토론회를 열고 지방자치 30주년을 맞은 지방분권 과제를 논의했다.

협의회는 지난 6월 광주에서 호남권 정책토론회를 개최한 데 이어 두 번째 권역별 토론회를 경남에서 진행했으며, 유정복 인천시장(협의회장), 박형준 부산시장, 김두겸 울산시장, 박완수 경남지사가 참석해 대한민국의 지속가능한 발전과 영남권의 역할을 주제로 특별 대담을 가졌다.

이 자리에서 4명의 시도지사는 성숙한 지방자치 실현을 위한 핵심 과제로 재정 자치, 분권형 개헌, 권한 이양 등을 제시했다.

박완수 경남도지사는 “지방자치가 30년을 맞았지만 재정적 자율권이 보장되지 않는다면 진정한 자치라고 할 수 없다”며 “지방정부가 스스로 사업을 결정하고 책임질 수 있는 재정권이 확보돼야 한다”고 강조했다. 이어 “교부세 확대와 제도 개선을 통해 지방정부가 자율적으로 정책을 선택할 수 있는 권한을 가져야 한다”고 덧붙였다.

유정복 인천시장은 “우리 사회는 여전히 중앙집권적 문화에 머물러 있다”며 “지방자치가 실질적으로 발전하려면 중앙과 지방이 대등한 관계에서 협력하는 체계를 정립하고, 지방분권형 개헌이 필요하다”고 말했다.

박형준 부산시장은 “지방자치 30년을 맞은 지금이야말로 과감한 개혁이 필요하다”며 “중앙 종속적 행정체제를 벗어나야 지방이 경쟁력을 가질 수 있다”고 했다. 김두겸 울산시장은 “지방자치가 제대로 뿌리 내리려면 중앙으로부터의 완전한 권한 이양이 전제돼야 한다”며 “지역 특성과 수요에 맞는 정책을 직접 결정하고 집행할 수 있어야 진정한 분권이 가능하다”고 강조했다.

이날 행사에는 부울경 공무원과 전문가 등 100여 명이 참석했다. 참석자들은 지방자치의 발전 방향과 영남권 주요 현안을 공유하고 광역 교통 인프라 구축 등 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.