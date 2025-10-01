방세환 시장 “이웃들이 소외되지 않도록 더욱 관심 기울이겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]광주시(시장 방세환)가 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 소외계층과 사회복지시설에 2억6000여만원 상당의 위문품을 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

시는 이번 위문을 통해 사회복지시설 18개소에 백미, 김 세트, 배, 사과, 송편, 화장지, 세탁세제 이들 7종의 위문품(2400만원 상당)을 전달했다. 또한 기초생활수급자 5107세대에는 명절용품 구입을 지원하기 위해 1세대당 5만원권 농협 상품권을 지급(2억4000여만원 규모)했다.

특히, 1일 방세환 시장은 ‘품안의 집’, ‘소망의 동산’, ‘동산원’ 이렇게 장애인 거주시설 3개소를 직접 방문해 입소자와 종사자들을 격려하고 애로사항을 청취했다. 방 시장은 시설 종사자들에게 노고에 대한 깊은 감사의 뜻을 전하기도 했다.

방 시장은 “추석을 맞아 어려운 이웃들이 소외되지 않도록 행정에서도 더욱 관심을 기울이겠다”며 “모두가 어려운 시기지만 주변을 돌아보고 사랑과 정성을 나누는 따뜻한 한가위가 되기를 바란다”고 전했다.