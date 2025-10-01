[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘곰을 만났을 때 죽은 척 하면 목숨을 건질 수 있다’는 이솝우화의 이야기는 사실이 아니라는 지적이 많다. 오히려 곰이 먹이로 오인해 공격할 수 있다는 것이다. 그런데 중국에서 한 임신부가 곰에게 공격당하고도 죽은 척하며 버틴 끝에 살아남아 화제가 되고 있다.

1일 중국 현지매체 극목신문에 따르면, 지난달 7일 중국 서부 칭하이성의 위수시에서 한 임신부 A 씨가 소를 몰고 귀가하다 곰에게 공격당했다.

A 씨가 자신의 뒤에 흑곰 한 마리가 있는 것을 알아채고 돌아서려는 순간 곰이 울부짖으면서 달려들었다. 곰은 그의 머리와 얼굴을 물어뜯어 피가 줄줄 흘렀다.

A 씨는 엄청난 공포와 고통 속에서도 땅에 누워 숨을 멈추고 죽은 척했다.

곰은 발톱으로 A 씨의 팔을 한 번 건드려 보더니 반응이 없자 다른 곳으로 가버렸다고 한다.

곰에게 오른쪽 눈 부위를 공격당해 전혀 보이지 않았던 그녀는 인근에 있던 목동들의 도움으로 몇백m 떨어진 집에 간신히 돌아갔다.

외진 곳에 살고 있어 인근에 치료할만한 병원이 없었기 때문에 남편은 차를 몰아 40시간 거리에 있는 시안시 인민병원 응급실로 갔다.

진료 결과 A 씨는 오른쪽 안구가 떨어져 나왔고, 왼쪽 귀가 찢어지고 고막에 천공이 생기는가 하면, 머리에 여러 곳의 개방형 상처가 생기는 등 부상이 심각했다. A 씨는 임신 14주였기 때문에 태아에 위험할 수 있었지만 대대적인 수술이 불가피했다. 이에 6시간에 걸친 수술이 진행됐고 중환자실에 옮겨졌다가 지난 18일 퇴원했다.

수술 후 경과는 괜찮은 편이고 태아도 무사하나 오른쪽 눈의 시력은 회복하기 힘든 것으로 전해졌다.

남편은 곰 발톱 아래에서 아내와 아이가 함께 살아남았다면서 아이를 절대 포기하지 않을 것이라고 말했다.