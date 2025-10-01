[헤럴드경제=최원혁 기자] 영국의 유명 패션 매거진 엘르 UK(ELLE UK)가 생 로랑 패션쇼 단체 사진에서 K팝 대표 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 로제의 모습만 잘라낸 사진을 공개해 인종차별 논란에 휩싸였다.

지난달 30일(현지 시각) 엘르 UK는 공식 인스타그램을 통해 전날 프랑스 파리에서 열린 생 로랑 여성복 2026 S/S 컬렉션 쇼에서 촬영한 단체 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 모델 헤일리 비버, 모델 겸 배우 조이 크라비츠, 싱어송라이터 찰리 xcx의 모습이 담겼다.

하지만 이 사진을 본 국내외 누리꾼들은 “사진에서 로제가 빠졌다”, “로제를 왜 잘랐느냐” 등의 댓글을 달며 거센 항의를 표시했다. 이 사진의 원본에는 로제가 함께 있었기 때문이다.

이같은 사진 편집에 일부 누리꾼들은 의도적인 인종차별 행위라고 꼬집었다. 특히 사진 속 4명 중 생 로랑의 공식 앰버서더는 로제뿐이라는 점에서 비판이 거셌다.

게다가 찰리 xcx 역시 자신의 SNS에 로제만 음영 처리된 사진을 올려 인종차별 논란에 더욱 불을 지폈다. 이후 그는 논란을 의식한 듯 로제와 함께 있는 투샷을 여러 장 게재하며 입장을 대변했다.

한편 로제는 2020년 생 로랑 패션의 글로벌 앰버서더로 발탁됐다. 생 로랑의 굵직한 행사 때마다 브랜드의 상징적인 얼굴로 활약해 왔다. 지난 1월에는 입생로랑 뷰티의 글로벌 앰버서더로도 발탁돼 활동 중이다.