광주시, 한가위 보름달·가을빛 만끽 산책길 추천 감성골목·달맞이 명소 힐링…9일 무등산 정상 개방

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 ‘2025 광주방문의 해’를 맞아 긴 추석 연휴 기간 가족, 지인과 함께 가을의 정취를 만끽할 수 있는 광주의 다양한 명소와 관광지를 추천한다.

◇ 북적임 대신 조용한 골목투어, 광주의 숨은 매력 찾기

연휴 기간 시민과 북적이는 관광지 대신 광주 곳곳의 조용한 골목길에서 역사와 이야기를 만나는 여유로운 여행을 즐길 수 있다. 가족, 지인과 한적하게 산책하며 광주만의 감성과 여유를 경험할 수 있는 힐링 코스다.

충장로 ‘충장레트로골목’은 ▷도깨비골목 ▷꽃피는 충장로 샛길 꽃길 ▷영화가 흐르는 골목 등 아날로그 감성과 추억을 간직한 골목이다. 7080세대에게는 추억의 향수를, MZ세대에게는 레트로 감성을 선사한다.

‘도깨비골목’은 반지를 선물하면 도깨비가 고백을 이루어준다는 이야기가 전해지는 금은세공의 역사를 간직한 곳이고, ‘꽃피는 충장로 샛길’은 12달의 탄생화를 담은 그림과 포토 스팟이 가득해 싱그러운 분위기를 자아낸다. ‘영화가 흐르는 골목’은 국내 유일의 단관 극장인 ‘광주극장’이 자리해 예술과 영화의 향기를 따라 영화도 보고 느긋한 산책도 가능하다.

광주 광산구 월곡동에 위치한 ‘고려인마을 골목’은 고려인의 삶과 문화가 고스란히 살아 숨 쉬는 이주민 커뮤니티 공간으로 이색적인 문화와 이야기를 접하고 싶은 관광객에게 추천할 만한 장소이다. 고려인 이주 역사 해설, 전통의복 체험, 골목 투어 등을 사전 예약을 통해 즐길 수 있다.

예술적 감성이 살아 있는 ‘양림동 펭귄마을’과 ‘동리단길(동명동)’도 놓치기 아까운 명소다. 폐자재와 생활용품으로 꾸민 펭귄 조형물이 눈길을 사로잡는 펭귄마을, 감성적인 카페와 서점이 어우러진 동리단길은 느긋한 골목 여행을 즐기기에 더없이 좋은 곳이다.

◇가을빛 물든 산책길, 광주에서 즐기는 자연과 힐링

민족 대명절 추석, 광주는 도심과 가까운 산책 명소에서 가족과 함께 가을의 정취를 즐길 수 있다.

10월 1일 개장하는 ‘서창 감성조망대’는 은빛 억새와 푸른 하늘, 그리고 멀리 보이는 산자락이 어우러져 자연이 주는 편안함과 아름다움을 연출한다. 조망대에서 바라보는 서창 노을은 방문객들에게 깊은 여유와 감동을 선사한다. ‘광주천’과 ‘영산강변길’은 가을을 대표하는 코스모스 꽃밭이 펼쳐져 가볍게 산책하며 가을 풍경을 즐길 수 있는 곳이다.

‘문흥동 문화소통길’과 ‘환벽당’(북구 충효동), ‘시민의 숲 백합나무길’, ‘우일선선교사 사택 일대’(남구 양림동)는 붉게 물든 꽃무릇으로 유명한 명소이다. ‘광주호 호수생태원’은 하얗고 청초한 구절초가 가을빛을 더욱 풍성하게 해주는 광주의 대표적 산책로로 잔잔한 호수와 어우러져 방문객들에게 깊은 감동을 전한다.

광주의 가을 하이라이트는 단연 ‘무등산 트레킹’이다. 무돌길은 가을 정취와 힐링을 동시에 누릴 수 있다. 특히, 추석 연휴 마지막 날인 10월 9일에는 군부대 내 위치한 지왕봉과 인왕봉 정상이 개방돼 가을의 특별한 추억을 선사할 것으로 기대된다.

마지막으로 도심 속 ‘국립아시아문화전당(ACC) 하늘마당’ 잔디밭은 따사로운 가을 햇살 속에서 피크닉을 즐기기에 최적의 장소다.

◇ 달빛 감성, 광주에서 즐기는 한가위 달맞이

추석 명절을 맞아 한가위 보름달을 감상하기 좋은 달맞이 명소도 가득하다.

무등산 전망대로 알려져 있는 ‘잣고개 전망대’는 광주 도심의 야경과 둥근 보름달이 어우러지는 최고의 명소이다. 탁 트인 산정에 오르면 밤하늘과 도시의 풍경이 어우러져 잊지 못할 추억을 남길 수 있다. ‘전일빌딩245 전일마루’는 무등산과 국립아시아문화전당, 5·18민주광장까지 한눈에 내려다보이는 시원한 조망을 자랑한다.

광주의 대표 누각인 ‘희경루’는 고즈넉한 전통의 멋을 가지고 둥근 보름달과 함께 가족과 추석의 의미를 되새길 수 있는 장소이고, 국립광주과학관 별빛천문대에서는 천체망원경과 대형망원경으로 보름달과 토성, 별까지 직접 관측할 수 있는 특별 천문행사 ‘한가위 달빛산책’이 10월 5일 열린다.

이승규 신활력추진본부장은 “광주에는 북적이는 관광지가 아니더라도 조용하고 매력적인 숨은 명소가 많다”며 “추석 연휴 시민과 관광객들이 광주의 가을 정취 속에서 여유롭고 풍성한 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.