장영진 사장 “기업 유리한 조건 운전자금 확보 지원”

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국무역보험공사는 1일 셀트리온에 3억달러(한화 4210억원 가량) 규모의 단기 수출 보험 한도를 제공해 유럽 현지 법인과 거래에서 발생하는 수출 채권 조기 현금화를 지원한다고 밝혔다.

단기 수출 보험은 금융기관이 무역보험공사의 보험증권을 바탕으로 국내 수출 기업 본사와 해외 법인 간 발생한 수출 채권을 매입하고 만기일에 매입 대금이 회수되지 않을 경우 발생하는 손실을 보상하는 제도다.

금융기관은 해당 채권을 위험 자산으로 분류하지 않아도 돼 국제결제은행(BIS) 비율이 개선된다. 수출기업도 유리한 조건으로 현금 유동성을 공급받을 수 있어 수출에 따른 금융 부담이 낮아지게 된다.

무역보험공사는 이번 금융 지원으로 셀트리온이 묶인 자금을 조기에 현금화해 유동성을 확보할 수 있게 돼 한국 바이오 산업의 글로벌 영향력 제고에 일조할 수 있을 것으로 기대했다.

장영진 사장은 “최근 수출 성장세가 돋보이는 제약ㆍ바이오 부문에 실효성 있는 도움을 드려 기쁘다”며 “앞으로도 무역보험을 통해 우리 기업이 유리한 조건으로 운전 자금을 확보할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.