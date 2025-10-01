[헤럴드경제=이상섭 기자] ﻿무브인터렉티브가 1일 서울 여의도 더 현대 서울 6층 ALT.1 전시관에서 일본의 대표 토이 메이커인 메디콤·토이(MEDICOM TOY)와 공동 주최로 ‘BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul’(이하 BWWT 3 in Seoul)을 개최했다.

한국에서는 처음으로 개최되는 ‘BWWT 3 in Seoul’은 베어브릭(BE@RBRICK)의 공식 전시로 홍콩과 방콕, 상하이, 타이페이를 거쳐 서울에서 여섯 번째로 열리는 대규모 전시다. 약 70cm 크기의 1000% 베어브릭을 캔버스 삼아 전세계 정상급 크리에이터 120여명이 디자인한 창의적인 작품들을 한자리에서 관람할 수 있다.

‘GARDEN’을 주제로 한국 전통 정원을 현대적으로 재해석한 공간에 꾸며진 이번 전시는 11팀의 아티스트가 새롭게 합류해 신작을 최초 공개한 것과 더불어 서울 전시에서만 만나볼 수 있는 한정판 베어브릭들 및 전시 한정 특별 굿즈 등으로 기대를 모으고 있다.

특히 지난달 30일 열린 리셉션에는 손대현 명장과 니키 다이아몬드(Nicky Diamonds), 벤 볼러(Ben-Baller), 샘바이펜(SAMBYPEN), 차인철, 카토 히로시(Hiroshi Kato), 어거스트 비엘라(August Vilella), 키야마 하루키(Haruki Kiyama), 아오키 무네타카(Munetaka Aoki) 등의 아티스트들이 직접 전시 현장을 찾아 화제를 모았다.