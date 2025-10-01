최연혜 사장 “국민 체감 공공 서비스 제고 기회”

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국가스공사는 ‘안전한 일터, 행복한 국민, 유능한 공기업’을 목표로 경영 시스템 전반에 인공지능(AI)을 도입하기 위해 경영관리 부사장을 위원장으로 하는 ‘AI 대전환 위원회’를 가동한다고 1일 밝혔다.

가스공사는 AI 대전환 위원회를 통해 전사적인 AI 도입·확산을 주도하고 국민 안전과 생명 보호, 에너지 복지 서비스 확대 등 국민 행복 증진을 최우선 과제로 추진할 계획이라고 설명했다.

가스공사는 AI 기반 위험성 평가 및 사고 위험 분석 시스템을 구축해 산업 재해를 크게 줄일 방침이다.

빅데이터 기반의 위험성 평가를 통해 체계적으로 위험 요인을 식별하고, 작업 현장에는 지능형 CCTV를 설치·운영해 실시간 위험 요소 감시 및 위험 경보 자동 발령 시스템을 갖춰 나가기로 했다.

전국 천연가스 생산·공급 시설에도 지능형 CCTV를 운용해 현장 재난 상황 정보를 실시간으로 수집하고, 이를 바탕으로 재난·현장별 특성에 맞게 맞춤형 대응 계획을 즉시 제공하는 방안을 추진한다.

최연혜 가스공사 사장은 “AI 대전환은 신기술 도입을 넘어 일하는 방식을 근본적으로 혁신하고 국민이 체감할 수 있도록 공공 서비스를 획기적으로 제고하는 기회”라며 “앞으로도 AI 대전환에 필수적인 에너지를 안정적이고 경제적으로 공급하는 국가 에너지 파수꾼 역할에 하겠다”고 말했다.