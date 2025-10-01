순천향대 천안병원 방문…“지역·필수·공공의료 강화 노력”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 추석 연휴를 앞둔 1일 “연휴 기간 응급실이 차질 없이 잘 운영될 수 있도록 정부로서 필요한 부분에 최선을 다하겠다”고 말했다.

김 총리는 이날 순천향대 천안병원을 찾아 응급의료센터 운영 상황 등을 점검한 뒤 이같이 언급했다.

그는 “의료계에 그간 여러가지 어려움이 있었는데, 전공의들도 잘 돌아오고 전체적으로 의료계와 병원들이 빨리빨리 안정되면 좋겠다”고 했다.

또 “의료(부문)에 여러 가지 어려움을 겪었지만 역시 지역, 필수, 공공 이런 부분을 강화하는 데 있어서 정부가 특별히 노력해야 하는 입장”이라며 좋은 의견이 있으면 제안해달라고 병원 측에 당부했다.

김 총리는 이어 소아전문 응급의료센터를 비롯한 병원 시설을 둘러보며 병원 관계자들로부터 운영 현황 및 애로 사항을 들었다.

김 총리의 이번 병원 방문은 지역 응급의료 현장을 점검하는 차원에 이뤄졌다.