10월 2일부터 ‘추석 종합대책’ 전면 추진…안전ㆍ민생ㆍ편의 집중 1900명 인력 투입…분야별 대책반 구성해 비상 상황 신속 대응 노숙인ㆍ쪽방촌 지원 강화, 주차장 무료 개방 등 다양한 대책 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 구민들이 안전하고 따뜻한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 오는 10월 2일부터 10일까지 9일간 ‘추석 종합대책’을 추진한다.

구는 이 기간에 ▲구민안전 ▲민생안정 ▲생활편의 등 3대 분야를 중심으로 ‘추석 종합상황실’과 대책반을 운영하고, 긴급상황 발생 시 신속 대응에 나선다.

이번 대책에는 총 1900여 명의 인력이 투입된다.

재난 예방을 위해 주요 시설물, 공사장, 다중이용시설, 가스공급시설 등 취약시설을 일제히 점검 ▲추석 종합상황실 ▲풍수해 재난안전대책본부 ▲폐쇄 회로 텔레비전(CCTV) 통합관제시스템을 24시간 가동한다.

또 비상 응급진료 상황실과 비상진료반이 운영돼 연휴 기간 응급환자 발생에 신속히 대응하고 의료 공백을 최소화한다. 연휴기간 문을 여는 병의원ㆍ약국은 응급의료포털 누리집(홈페이지)을 참고하면 된다.

명절 물가 안정을 위해 성수품 가격 모니터링을 강화, 전통시장과 상점가에 대해 안전점검을 확대한다. ▲영등포 사랑상품권 93억 발행 ▲영등포땡겨요 상품권 31억 발행 ▲상생장터 8일 확대 ▲영등포전통시장 상품권 환급 행사 등으로 주민의 부담을 줄이고 지역경제 활성화를 도모한다.

또, 기초생활수급자, 저소득 한부모가정, 심한 장애인 등 1만 3000여 명에게 위문금을 지급하고 복지 대상 어르신 등에게 후원물품을 지원한다. 특히 노숙인 228명에게 무료급식 지원을 확대하고 쪽방촌 주민 374명에게 문화활동비와 후원물품 등을 지원한다.

생활 불편 해소를 위한 대책도 마련했다. 공영주차장과 학교 운동장 등 39개소를 주차장으로 무료 개방, 주요 전철역과 대형마트 등을 중심으로 불법 주정차 단속을 실시한다. 청소 대책 상황실을 운영해 주요 거점 생활쓰레기와 취약지역의 폐기물을 집중 수거한다.

최호권 영등포구청장은 “구민들이 안심하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 분야별 종합대책을 꼼꼼히 준비했다”며 “안전한 귀성ㆍ귀경길, 따뜻한 나눔이 있는 추석 연휴가 되길 바란다”고 전했다.