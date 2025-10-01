전문 수사체계 구축 … 사고원인 규명 등 수사 전문성 제고

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 지역 산업현장에서 반복되는 중대재해를 막기 위해 경찰이 전문 수사 전담팀을 가동한다.

경북경찰청은 1일, 경산과 포항에 각각 중대재해 사건을 전담하는 2개 수사반을 신설했다고 밝혔다.

이번 조치는 2022년 1월부터 시행된 중대재해 처벌법의 취지에 맞춰, 사고 발생 이후의 책임 규명에 그치지 않고 재발 방지와 예방 중심의 수사 체계를 구축하기 위한 것이다.

경북은 전국적으로 산업단지가 밀집된 지역으로, 크고 작은 안전사고 위험이 늘 도사리고 있다.

이를 고려해 경찰은 형사기동대 내에 중대재해수사팀을 꾸리고, 풍부한 수사 경험을 갖춘 경정급 팀장을 비롯해 안전사고 전문 수사관 10명을 투입했다.

경찰 관계자는 “단순 조사 차원을 넘어 전문적 분석과 책임 규명에 무게를 두겠다”고 설명했다.

수사 역량 강화와 함께 관계 기관 협력도 확대한다. 경찰은 고용노동부 경북지청과의 정례 협의체 운영, 수사팀 간 핫라인 구축 등을 통해 사고 초기 단계부터 긴밀히 협조할 방침이다.

이는 기업 안전 관리 사각지대를 줄이고 신속한 원인 규명을 가능케 할 것으로 기대된다.

안중만 형사기동대장은 “사고 이후 땜질식 조치가 아니라 사고 자체를 줄이고 국민의 생명을 지키는 예방 중심 수사를 하겠다”며 “현장의 안전 불감증을 바로잡는 것이 목표”라고 강조했다.

산업현장에서의 안전사고는 곧바로 노동자의 생명과 직결되는 만큼, 이번 전담팀 신설이 ‘중대재해 무감각 사회’를 끊어내는 전환점이 될 수 있을지 주목된다.