추석·APEC 정상회의 앞두고 대대적 환경정비 추진...구민·유관기관·직원 등 2,800여 명 동시 참여 20개 전동 주민센터 중심 주요 도로·이면도로 청소

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 대한민국 새단장 주간(9월 22일~10월 1일)을 맞아 10월 1일 성북구민과 유관기관, 구 전 직원 등 약 2,800여 명이 참여한 가운데 대대적인 우리동네 새단장에 나섰다.

이번 캠페인은 다가오는 추석과 APEC 정상회의를 앞두고 추진된 환경정비 활동으로, 이승로 성북구청장을 비롯해 성북구민, 유관기관, 직원들이 함께 20개 전동 주민센터에서 동시에 진행했다. 주요 도로변과 이면도로 등 취약지역을 중심으로 무단투기 쓰레기와 담배꽁초를 수거하며 관내 전역에서 대청소가 펼쳐졌다.

‘내 집 앞, 내 골목은 내가 가꾼다’는 주민 참여형 캠페인은 공동체 의식을 확산하고 깨끗하고 쾌적한 동네를 조성하는 데 기여할 것으로 기대되고 있다.

이승로 성북구청장은 “이날 대청소는 구민들의 적극적인 동참이 쾌적한 동네 조성과 생활 속 환경정화 활동을 확산시키는 데 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.