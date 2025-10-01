‘카티라이프’ 기존 치료법 비해 초자연골 재생효과 입증 회사 “기존 연골치료제 한계 극복…세계진출 계기 될 것”

바이오솔루션(대표 이정선)이 미국 학회에서 개발 중인 자가 연골세포치료제의 임상성과를 구두로 발표한다. 포스터발표와 달리 구두발표는 그만큼 기술의 중요성을 인정받았다는 뜻으로 여겨진다.

1일 이 회사에 따르면, 오는 11∼14일 미국 보스턴에서 열리는 국제연골재생학회(ICRS)에서 ‘카티라이프’의 임상결과를 공개한다.

카티라이프의 미국 임상 2상 결과를 바탕으로, 기존 치료법인 미세천공술 대비 우수한 연골 재생효과를 입증한 임상데이터가 발표된다. MRI 기반 조직분석 결과, 카티라이프를 투여한 환자에게서 정상적인 무릎연골로 알려진 ‘초자(硝子·유리) 연골’이 유의미하게 형성된 것으로 나타났다고 회사 측은 설명했다.

초자연골(hyaline cartilage)은 유년기 이후 자연적으로 생성되지 않는 무릎연골 조직으로, 연골 재생치료의 궁극적인 목표다. 이번 임상 결과는 이 초자연골 형성을 실제로 입증한 사례여서 학계의 주목을 받고 있다.

반면, 미세천공술을 이용한 시술법 등은 무릎하골에 인위적으로 구멍을 내 연골을 재생시키는 방식이다. 초자연골이 아닌 허리디스크 등에서 나타나는 섬유연골(fibrocartilage)이 주로 생성돼 내구성과 기능회복 면에서 한계를 지닌 것으로 알려져 있다.

발표는 카티라이프 5년 장기추적 논문의 대표저자인 분당차병원 정형외과 박재영 교수가 맡는다. 이번 발표에서 골관절염 노년층(60세 이상) 환자, 운동성 연골결손 환자에서도 카티라이프가 탁월한 치료효과를 보였다는 임상결과도 함께 소개될 예정이다.

바이오솔루션은 학회에서 국내 연골재생 골관절염 치료제 기업 중 유일하게 구두발표를 한다. 세계 시장에서 한국 기술의 위상을 높이는 계기가 될 전망이다.

이정선 바이오솔루션 대표는 “카티라이프는 자가 연골세포치료제로, 기존 치료법에 비해 뚜렷한 초자연골 재생효과를 입증했다. 지지체 없이 세포기질만으로 조직을 재현하는 기술은 고난도의 조직공학 역량이 요구된다”며 “구두발표 기회를 갖게 돼 기술의 우수성을 전 세계에 알리는 동시에 글로벌 시장 진출의 계기가 될 것으로 기대된다”고 했다.