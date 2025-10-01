레벨2+ 지향하는 국내 첫 핸즈프리 기술 북미 중국 외 첫 출시 시장이 한국 GM 트리플 제로 미래 모빌리티 비전 가속화 100억원 이상 투자, 전국 2만3000㎞ 도로

[헤럴드경제=김성우 기자] 제너럴모터스(GM)가 업계 최초로 상용화된 핸즈프리(Hands-free) 운전자 보조 시스템 ‘슈퍼크루즈(Super Cruise)’를 한국 시장에 공식 출시하겠다고 1일 발표했다.

출시 시점은 올해 4분기 안으로 이를 통해 한국은 북미와 중국을 제외하면 첫 번째로 슈퍼크루즈가 도입되는 시장이 될 전망이다. GM은 한국 시장을 전략 거점으로 본다는 의미로 해석된다. 실제 도입되는 차종은 연내 출시하는 캐딜락의 차량이며, 이후 GM 산하 다른 브랜드인 쉐보레 등 차량으로도 적용 범위를 확장한다.

GM 관계자는 “이번 결과를 통해 한국 시장의 중요성을 다시 한 번 확인했다”라면서 “100억 원 이상의 투자를 국내에서 진행했고, 서버 셋업과 서비스 제공은 거의 100% 한국 GM 테크니컬 센터 코리아 직원들에 의해서 작업”됐다고 설명했다.

슈퍼크루즈는 GM의 첨단 주행 기술이다. 북미 지역 누적 주행거리 약 8억7700만㎞(지구-달 왕복 1,141회 거리)을 기록하면서 안전성과 신뢰성을 검증받았다. 운전자가 항상 전방을 주시하도록 설계된 ‘Eyes On’(전방주시) 방식으로 동작하는데, 북미에서 약 97만㎞ 이상 도로에서 실행이 가능하다.

한국에서는 2만3000㎞ 이상의 고속도로 및 주요 간선도로를 지원하도록 현지화했다. GM은 한국 시장 출시를 위해 국내 도로 환경에 최적화된 고정밀(HD) 지도를 구축했다. 라이다(LiDAR) 기반 차선 단위 매핑을 적용해 도로 곡률, 버스 전용 차선, 공사 구간까지 반영했으며, 카메라·레이더·GPS 멀티센서 융합 기술을 통해 다양한 도로와 기상 조건에서도 안정적 주행을 지원한다. 한국 내 전용 맵 OTA 서버를 운영해 지도를 주기적으로 업데이트하여 최신 도로 정보를 반영한다.

슈퍼크루즈에는 자동 차선 변경과 운전자 모니터링 시스템(DMS) 등도 포함된다. DMS는 운전자의 전방주시 주의 상태를 지속적으로 추적하고 필요 시 시각·청각 경고를 제공하는 기능이다. 이를 통해 단순한 기술적 진보를 넘어 장거리 운전의 피로를 줄이고 주행 중 스트레스를 완화하는 등 고객 경험의 혁신을 도모한다.

GM 관계자는 “한국 도로를 라이다 센싱 기반으로 해서 정밀 지도를 만드는 작업을 수행했다”라면서 “국내에 직접 서버를 만듦으로 해가지고 국내 서버에 저장을 하고 고객들에게 가장 신뢰할 수 있는 데이터를 신속하게 제공할 수 있는 인프라를 구축했다. 외국에 없는 버스전용 차선 등을 구현하기 위해 심혈을 기울였다”라고 말했다.

윤명옥 GM한국사업장 최고마케팅책임자(GMO) 전무는 “경기도 부천에서 하남까지, 실제 슈퍼크루즈 기능을 활용하면서 우리나라 도로운전에 걸맞는지 수차례 테스트를 진행해 봤다”라면서 “경기도와 서울을 지나 하남까지 이어지는 수도권 주요 간선도로와 고속도로에서는 톨게이트를 지날때 빼고는 완벽한 성능을 구현하는 것을 경험했다”고 극찬했다.

슈퍼크루즈는 올해 출시 예정인 캐딜락 모델에 최초 적용되며, 향후 GM의 다른 브랜드로의 적용 가능성도 검토되고 있다. GM은 현지화와 지속적 투자를 통해 고객 피드백을 반영하고 성능 개선과 적용 도로 업데이트를 진행하는 등, 한국 모빌리티 혁신의 새로운 장을 열어갈 계획이다.

채명신 GM 한국사업장 디지털비즈니스 총괄 상무는 “슈퍼크루즈는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 새로운 기준을 제시하며, 고객에게 혁신적인 주행 경험을 제공한다”며, “이번 도입은 GM의 트리플 제로 비전을 실현하는 중요한 전환점이자, 한국 고객에게 새로운 가치를 전달하고 한국 시장의 전략적 중요성을 보여주는 사례이며 100억 원 이상의 현지 직접 투자가 뒷받침된 중대한 프로젝트”라고 말했다.

하승현 GM테크니컬센터코리아 기술개발부문 부장은 맵 및 소프트웨어 업데이트 정책과 관련해서 “모든 업데이트는 OTA 업데이트를 통해서 제공할 예정”이라면서 “GM 차량을 구매하는 모든 고객에게 일정 기간 동안 슈퍼 크루즈 패키지를 제공하고, 콜센터를 통해서 전담 고객 서비스를 제공할 계획”이라고 강조했다.