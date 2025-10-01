플레이 테스트·TGS 2025 참가 등 유저 확대 막바지 개발 마친 후 오는 22일 정식 론칭 계획

[헤럴드경제=차민주 기자] 스마일게이트는 자사 신작 역할수행게임(RPG) ‘카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)’의 글로벌 사전등록자가 200만명을 돌파했다고 1일 밝혔다. 카제나는 10월 22일 글로벌 론칭을 확정하고 출시 전 막바지 개발에 나선 상태다.

스마일게이트는 지난 주 개최된 ‘도쿄게임쇼 2025(TGS 2025)’에 카제나 부스를 마련하고 게임 시연존과 현장 프로그램을 운영했다. 특히 카제나 고유의 ‘카드’를 활용한 로그라이크식 전투가 도쿄게임즈 방문자 사이 호평을 받았다고 스마일게이트는 설명했다.

아울러 스마일게이트는 지난 9월 18일부터 21일까지 카제나의 플레이 테스트를 진행한 바 있다. 테스트 종료 후 실시한 설문 조사에 따르면 게임 플레이에 대한 긍정 답변 비율은 70%에 달했다.

스마일게이트는 이처럼 론칭 전부터 이용자들과 활발하게 소통한 결과로 글로벌 사전등록자 200만명을 돌파했다고 자평했다.

스마일게이트는 플레이 테스트를 통해 축적된 이용자 피드백을 기반으로 출시 직전까지 게임의 완성도를 높여 나간다는 계획이다. 또 10월 초에는 ‘개발자 코멘터리’ 영상에 개발진이 직접 등장해 얻은 이용자 피드백과 앞으로의 개발 방향성 등을 안내할 예정이다.

김주형 스마일게이트 사업실장은 “카제나에 보내주신 성원에 깊이 감사드리며, 특히 TGS 2025에서 확인된 글로벌 유저들의 뜨거운 관심은 큰 힘이 됐다”며 “200만명이 넘는 사전등록자 분들의 기대에 부응할 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다”고 말했다.