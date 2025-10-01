- 조달청 조달품질원, 2025년 제2차 품질보증조달물품, 54개사 117개 제품 지정

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청 조달품질원(원장 백호성)은 1일, 주식회사 세오 등 54개 기업의 117개 제품을 2025년 제2차 품질보증조달물품으로 지정했다.

이번 지정에서는 국민생활안전 확보를 위해 도로 등에 매설되어 빗물 배수 및 차량․보행자용 통로로 사용되는 ‘철근콘크리트 암거블록’ 포함, B등급(108개), 예비물품(9개) 등 총 54개사, 117개 제품을 품질보증조달물품으로 선정했다.

품질보증조달물품은 조달청이 중소기업의 품질관리능력을 심사해 고품질 제품을 지정하는 제도다. 심사 평점에 따라 S, A, B등급 및 예비물품으로 구분해 납품검사 면제(최대 5년), 우수조달물품 기술품질가점 등 혜택을 부여한다.

품질보증기업의 납품실적은 매년 전체 물품구매의 약 5%를 차지하며, 지난해에는 1만 8000여 수요기관이 1조 9000억원 상당의 품질보증조달물품을 구매했다.

백호성 조달품질원장은 “품질보증조달물품은 중소기업의 자체 품질관리능력 향상, 검사비용 절감 등 공공조달 경쟁력 강화에 중요한 역할을 한다”며 “앞으로도 현장방문 맞춤형 상담 및 심사 참관, 희망업체 교육, 심사기관 합동워크숍 등 제도 확산을 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.