[헤럴드경제=장연주 기자] 경북 영주시의 한 특성화고 1학년 여학생이 입학 8개월 만에 스스로 목숨을 끊은 사건이 발생했다. 이 여학생은 생전 동급생에게 학대와 성폭력, 담배빵을 당했지만, 학교 측은 간단한 조치만 취하고 분리조치를 취하지 않아 피해 학생은 따돌림 등을 당하면서 고통을 호소한 것으로 전해졌다. 이에 유족은 학교 측이 사건을 은폐하고 축소했다고 주장하고 있다.

지난 달 30일 JTBC ‘사건반장’ 보도에 따르면, 숨진 A양은 올해 영주시 한 기숙형 특성화고에 입학했다. 가족과 떨어져 지내게 된 A양 사건이 발생한 것은 6월 초로, 어깨에서 화상 자국이 발견됐다.

당시 A양은 “배 구하다 다쳤다”고 얼버무리는 등 답을 피했지만, 6월30일 A양은 동급생 B군으로부터 성폭력과 폭행을 당했다고 학교에 신고했다. 또 어머니에게도 “화상 자국은 B군이 낸 담배빵”이라고 실토했다.

A양과 B군과는 5월 한달 간 잠깐 교제했던 것으로 전해졌다.

하지만 B군은 A양에게 ‘담배빵’을 내고 싶다며 “네 몸에 내 거라는 표시가 있었으면 좋겠다”, “결혼까지 할 건데 있어도 되지 않냐”고 했다고 한다.

A양은 거절했지만, 계속되는 B군의 계속되는 요구에 결국 이에 응했다.

B군은 또 기숙사에서 쫓겨나 모텔에서 지내고 있었는데, 수시로 A양을 모텔로 불렀고, “한번 눈 감고 그냥 자주면 안되나”라며 노골적으로 성관계를 요구했다.

더욱이 A양은 모델에서 성폭행을 당한 것으로 나타났다.

A양의 친구는 “A양이 ‘하지 말라고 했는데, B군이 모텔에서 강제로 바지를 벗겼다’고 했다. 누구는 소리를 지르거나 모텔을 뛰쳐나오는 등 저항할 수 있지 않냐고 하는데, 피해자 옷이 벗겨진 상황에서 어떻게 그냥 나오냐”고 말했다.

더욱이 B군은 A양이 문란한다는 소문을 학교에 퍼뜨렸고 “A양이 먼저 옷을 벗었다고 했다”고 말하고 다닌 것으로 전해졌다.

결국 B군은 학교폭력대책심의위원회에 회부됐지만, B군은 “A양이 담배빵을 해도 괜찮다고 했다”며 부인했다. 또 학폭위원이 ‘한번 자주면 안 되냐’는 문자메시지를 왜 보냈냐고 묻자, “성적인 내용이 아니라 그냥 잠을 자고 싶다고 한 것”이라고 답변했다.

이후 학폭위는 B군에게 서면사과, 출석정지 10일, 학생·보호자 특별교육 6시간 처분을 내렸지만, A양과 B군을 분리조치하지는 않았다.

A양의 악몽은 계속됐다.

B군과 종일 같이 지내야 했고, 심지어 같이 점심을 먹는 날도 있었다. 뿐만 아니라 B군 무리로부터 따돌림도 당한 것으로 전해졌다.

이에 A양은 학교 측에 불편함을 호소했지만, 학교에서는 “그냥 점심을 네가 나중에 먹어라”고 말했다.

A양의 친구들은 “선생님들이 처음에는 피해자인 A양의 입장을 들어줬지만, 점점 B군은 자유롭게 학교생활을 했다”고 말했다.

유족은 현재 B군을 상해와 성폭행 혐의로 고소했으며, 학교에 대해서도 직무유기로 고소장을 제출했다.

이에 대해 학교 측은 학교폭력 사건 자체는 인정하면서도 “학교폭력과 사망 간 연관이 있는지는 조사 중”이라며 “사건을 조직적으로 은폐했다는 주장은 사실이 아니다”라고 해명했다.