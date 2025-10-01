하이퐁 생산법인서 현지 인재 초청 생산지 이원화 전략…경쟁력 확보

LG이노텍이 글로벌 광학 인재 확보를 위해 처음으로 베트남 현지에서 대규모 연구개발(R&D) 분야 인재 초청 행사를 열었다.

LG이노텍은 베트남 하이퐁 생산법인에서 광학 R&D 인재 초청행사 ‘옵텍콘(OPTECHCON, Optics Tech Conference)’을 개최했다고 1일 밝혔다. ‘옵텍콘’은 2023년부터 이노텍이 매년 개최하고 있는 행사로, 광학 기술 고도화와 신기술 개발에 기여할 수 있는 우수 인재를 선제적으로 확보하겠다는 취지다. 해외법인에서 행사가 열린 것은 이번이 처음이다. 베트남 R&D 우수 인재를 적극 기용해, 베트남 신공장 완공에 따른 광학설루션 사업역량을 한층 강화하기 위해 이번 행사를 베트남 현지에서 개최했다.

이번 행사에는 베트남 국립대(VNU), 하노이과학기술대(HUST), 다낭대, 후에대 등 주요 대학 이공계 학생과 교수진 80여명이 참석했다.

행사에서는 베트남 법인에 근무 중인 현지 엔지니어의 프로젝트 경험 공유와 질의응답 세션이 진행됐으며, 연세대 연구부총장을 지낸 박승한 명예교수(28대 한국광학회 회장)가 특별 강연자로 나서 광학 기술 트렌드와 미래 전망을 제시했다.

행사에 참가한 하노이과학기술대 3학년 응우옌 푸엉 안은 “광학 분야의 여러 전문가를 통해 기술 흐름을 알 수 있어 매우 뜻깊었다”며 “강연과 제품 전시, 연구센터 투어를 통해 LG이노텍의 기술력과 조직 문화를 생생하게 체험했고, 회사 안에서의 나의 진로도 구체화할 수 있었다”고 말했다.

LG이노텍은 최근 하이퐁에 연면적 15만㎡(약 4만5000평) 규모의 V3 신공장 증설을 완공해 본격 가동을 시작했다. 이로써 현지 생산능력은 기존 대비 두 배 이상 확대됐다.

국내 뿐 아니라 베트남에서도 광학 제품 개발부터 생산까지 모든 프로세스를 내재화하는 생산지 이원화 전략을 추진, 이를 통해 광학솔루션사업 원가 경쟁력 제고에 속도를 낸다는 방침이다. 박지영 기자