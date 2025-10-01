출범식서 “탈탄소 녹색 대전환” 강조

기후위기 대응을 전담할 기후에너지환경부(기후부)가 1일 공식 출범했다. 산업통상자원부에서 에너지 기능을 이관받은 김성환 기후에너지환경부 초대장관은 “진정한 기후위기 대응 컨트롤타워로서 명확한 탈탄소 전환 로드맵을 제시하겠다”고 포부를 밝혔다.

기후부는 이날 정부세종청사 대강당에서 공식 출범식을 열고, 기후위기 대응과 지속가능한 미래를 향한 본격적인 여정을 알렸다. 출범식에는 기후에너지환경부 소속·산하기관장 등 600여명이 참석했다.

김 장관은 “그동안 기후정책 총괄 기능은 환경부, (온실가스) 감축 수단은 산업통상자원부에 있다 보니 정책 목표를 달성하기 어려웠다”면서 “이제는 기획과 실행을 한 부처에서 하는 만큼 전 분야에서 탈탄소 녹색 대전환을 흔들림 없이 추진하겠다”고 말했다.

김 장관은 ‘시장 메커니즘’과 ‘민간의 창의와 역량’을 탈탄소에 활용한다는 방침도 제시했다. 그는 “온실가스 배출권 유상 할당 비중을 확대, 늘어난 수입금을 기업 탈탄소 전환에 재투자해 (기업의) 온실가스 감축 노력이 이익으로 직결되도록 하겠다”면서 “수소환원제철과 플라스틱 열분해 등 혁신 기술 도입도 촉진할 것”이라고 강조했다.

재생에너지와 관련해 김 장관은 2030년까지 설비 용량을 100GW(기가와트)까지 대폭 늘린다는 방침을 재확인했다. 작년 기준 재생에너지 설비 용량은 34GW이며, 현행 2030년까지 목표치는 78GW다.

김 장관은 “햇빛·바람·마을 연금으로 국민에게 (재생에너지 확대에 따른) 소득이 돌아갈 수 있게 하겠다”면서 “‘에너지 고속도로’를 건설, 전력망을 재생에너지 중심 지능형으로 전환하겠다”고 했다. 그는 ‘탄소중립 산업’을 국가 신성장 동력으로 육성한다는 목표도 밝혔다.

이날 출범식에 앞서 김 장관은 서울 중구 상의회관에서 열린 CEO(최고경영자) 조찬간담회에 참석해 “탈탄소 녹색전환 노력이 기후위기 극복과 국내 산업의 경쟁력 강화로 이어지도록 할 것”이라고 말했다.

그러면서 “녹색전환(GX)을 인공지능 대전환과 함께 양대축으로 삼아 제조업 강국 대한민국 다시 도약시키고 탈탄소 녹색문명의 주인공으로 탈바꿈하겠다”며 “탈탄소 녹색문명으로의 길은 반드시 가야만 하는 길인 만큼 산업계가 앞장서서 동참해 달라”고 강조했다. 배문숙 기자