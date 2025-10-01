문금주 원내대변인 정책조정회의 후 전해 “연휴 다음 주 본회의 어떤지 계속 요구중” “내일(2일) 본회의 물리적으로 좀 어려워”

[헤럴드경제=안대용 기자] 더불어민주당은 민생법안 처리를 위한 국회 본회의 개의 일정과 관련해 “국회의장실에선 10일에 본회의 하는 게 어떠냐는 제안이 왔는데 국민의힘 쪽에선 (추석 연휴상) 샌드위치이기 때문에 지방에서 이동하는 의원들이 어려운 상황임을 고려해 어렵겠다(고 한다)”며 “그 다음 주라도 날짜를 잡아 본회의를 하면 어떠냐고 우리가 계속 요구하는 상황”이라고 1일 밝혔다.

문금주 민주당 원내대변인은 이날 오전 당 정책조정회의 후 기자들과 만나 “60여건 이상 되는, 여야 합의돼서 본회의 상정된 법안 중에서 10개 정도라도 우선 처리했으면 좋겠다고 국민의힘에 얘기했는데 현 상태로 내일 본회의 하는 건 물리적으로 좀 어려운 것 같다”며 이같이 전했다.

문 원내대변인은 “원래 국정감사가 있으면 10월엔 본회의가 없는데 원내지도부 입장에서는 민생법안, 급한 법안이 있기 때문에 국감 중에라도 하루 날짜를 잡아 처리하고 가자는 입장에서 국민의힘에 요구하고 있다”고 했다.

또 이달 13일부터 소관 상임위원회에서 각각 시작되는 국감과 관련해 “각 상임위에서 증인·참고인 출석 관련한 의결들을 지금 하고 있는데 아침에 원내지도부 회의에서 기업인에 대한 증인 참고인 출석을 좀더 더 최소화해달라는 요구가 있었다”고 전했다.

문 수석대변인은 “야당 때처럼 마구잡이로 기업인들을 출석시키는 건 자제하자는 의견이 있었는데도 불구하고 요즘 각 상임위에서 증인·참고인 출석과 관련해 확인을 해보니 그래도 좀 많다는 의견들이 있나 보다”라며 “그래서 다시 한 번 각 상임위에서 다시 한 번 고려를 해달라는 말씀이 있었다”고 했다.