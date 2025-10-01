[헤럴드경제=최원혁 기자] 삼성 스마트링 ‘갤럭시 링’을 착용한 채 비행기를 타려다 갤럭시 링이 부풀어 올라 탑승을 거부당했다는 주장이 나왔다.

29일(현지시간) 유튜브 구독자 수 163만명에 달하는 테크 크리에이터 다니엘 로타르는 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “삼성 갤럭시 링 배터리가 손가락에 끼워진 상태로 부풀어 오르기 시작했다. 막 비행기를 타려는 순간인데 뺄 수도 없고 너무 아프다”는 글을 올렸다.

그러면서 갤럭시 링 배터리가 팽창하는 모습을 담은 사진을 공개하고 삼성전자 영미 법인 엑스 계정을 태그한 그는 “빨리 해결해달라”고 했다.

약 2시간 뒤 로타르는 다시 엑스에 글을 올려 갤럭시 링의 팽창으로 인해 비행기 탑승을 거부당했다고 밝히기도 했다. 그는 “응급 상황으로 병원에 이송됐고 링을 제거했다”며 “다시는 스마트 링을 착용하지 않을 것”이라고 했다.

이와함께 갤럭시 링의 팽창한 모습을 더 상세하게 담은 사진을 추가 공개하기도 했다. 해당 사진 속 갤럭시 링은 안쪽 면이 부풀어 영문으로 적힌 삼성 글자도 일그러져 있었다.

로타르는 배터리 부풀림의 원인으로 몇 가지 가능성을 언급했다. 하와이의 더운 날씨와 바닷물 노출이 문제였을 수 있으며 2번 비행기를 탄 후 3번째 비행기 탑승 전 이 문제가 발생했다고도 설명했다.

또 링 자체에 결함이 있는 배터리가 장착되어 있었을 가능성도 제기했다. 로타르는 링 배터리가 하루 반 이상 지속되지 않는 등 이전에도 문제가 있었다고 말했지만 사고 당시에는 배터리가 방전된 상태였다고 전했다．

정보기술(IT) 매체들은 이번 사례가 흔하게 일어나지는 않는다고 짚었다. 폰아레나는 “이번 사고가 갤럭시 링 배터리 더 큰 문제가 있다는 신호라고 생각하진 않는다”면서도 “사람들이 자신의 기기 배터리를 관리해야 한다는 좋은 알림”이라고 했다.