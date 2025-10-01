사과는 조선시대 왕에게 진상하던 과일이었다. 철종(1849~1864) 때 궁중에서는 사과나무를 재배하고 왕에게 바쳤다. 당시 ‘능금’이라고도 불렸던 사과는 왕의 침실 주위에 나무를 심어두었을 정도로 귀한 과일이었다. 사과는 예로부터 건강과 풍요를 상징해 가족이나 이웃과 나누는 단골 선물 품목이다. 올해 추석 선물 구매 의향을 조사한 결과에서도 사과가 선호도 1위로 꼽혔다.

전 세계적인 K-푸드 열풍의 뿌리에는 대한민국의 뛰어난 농산물이 있다. 특히 한국의 고유한 4계절은 우리 농산물의 품질을 우수하게 만든다. 봄과 여름, 가을, 겨울을 지나며 농산물의 색은 선명해지고 당도도 높아진다. 특히 토양 속의 미네랄이 독특한 맛과 영양, 향을 갖게 만든다. 우리나라의 사과나 배, 딸기 맛을 보고 외국인들이 극찬하는 데는 이유가 있다.

하지만 우리 농산물이 직면한 현실은 그리 녹록지 않다. 기후 위기가 심화하고 국제 통상환경이 급격히 변하고 있기 때문이다. 기후변화로 농산물의 재배적지가 달라지면서 해당 지역의 농민들은 터전을 떠나거나 재배작물을 바꿔야 하는 상황이다. 경북 대구와 청송에서 자라던 사과가 이제는 강원도로까지 재배지가 북상했고, 전남 나주에서 생산되던 배는 이제 경기도 북부권에서 수확되고 있다. 폭염과 홍수 등 기후재난이 빈번해지면서 농업 생산성은 떨어지고 밥상 물가 부담은 커지고 있다.

대한민국 국민 5,200만의 먹거리를 책임지는 공사가 기후변화 대응에 총력을 기울이는 이유가 여기에 있다. 우리 땅에서 자라는 우리 농산물을 지키지 않고서는 국민의 먹거리는 물론, 국가의 미래를 지킬 수 없기 때문이다. 특히 신품종 종합대응체계를 구축해 기후 위기에 대응해 나가고 있다. 농촌진흥청·전남농업기술원과 협력해 기후변화 대응 배추 하라듀의 재배적지 발굴과 수매, 상품화 등 전방위 관리시스템을 운영하며 신품종의 실용화에 힘쓰고 있다.

글로벌 통상환경 변화 역시 대한민국 농업이 넘어야 할 산이다. 미국과의 관세 협상으로 급한 불은 껐지만, 아직 갈 길이 멀다. 미국발 관세리스크와 전 세계적인 보호무역주의를 넘어, K-푸드 수출을 확대하기 위해서는 국민의 지혜를 모아야 한다. 공사가 지난달 국회에서 개최한 ‘기후변화 대응·사계절 농업을 통한 K-푸드 식품 영토 확장 방안’ 토론회를 포함해 1년 동안 네 차례의 국회 토론회를 연 맥락도 이러한 흐름에서다. 여야 의원과 농업계, 학계 전문가들이 머리를 맞대고 이를 국민과 공유하면서 지금의 위기를 극복할 힘을 모으기 위해서다.

추석은 한 해의 추수·수확에 감사하며, 내년의 풍년을 기원하는 시기다. 우리 농산물에는 한민족 5천년의 역사와 전통·문화, 그리고 고유한 사계절이 담겨있다. 풍요로운 수확의 계절, 민족의 대명절인 추석을 맞아 우리 땅에서 자란 우리 농산물로 가족·친지·이웃들과 온정을 듬뿍 나누자. 농어촌·농어민(축산)이 잘 살아야 대한민국은 강한 선진국이 된다. K-푸드 수출로 대한민국 식품 영토를 확장하는 데 최선을 다할 것이다.

홍문표 한국농수산식품유통공사 사장