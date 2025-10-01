이건희컬렉션 16점 등 해외거장 44점 작품 전시 국내 1호 물납제 소장품 쩡판즈 ‘초상’ 최초 공개

[헤럴드경제=김현경 기자] 연못 위에 떠 있는 수련, 수면에 비친 하늘과 구름. 자연에서 포착된 빛과 색이 변화하는 순간이 세밀한 붓 터치로 생생하게 살아난다. 19세기 프랑스 인상주의를 대표하는 화가 클로드 모네가 백내장을 앓던 말년에 남긴 ‘수련이 있는 연못’(1917~1920)이다. 파리 근교의 작은 마을 지베르니에서 그린 이 작품은 전통적인 원근법에서 벗어나 수평선을 드러내지 않은 평면적인 구성을 보이며 추상미술의 출발점으로 평가된다.

19~20세기 인상주의 대표 화가와 동시대 작가의 작품을 만날 수 있는 국립현대미술관(MMCA) 해외 명작 ‘수련과 샹들리에’가 2일부터 2027년 1월 3일까지 MMCA 과천에서 열린다.

전시 제목에서 볼 수 있듯 모네의 ‘수련이 있는 연못’부터 현재 활발히 활동하고 있는 중국 출신 작가 아이 웨이웨이의 ‘검은 샹들리에’(2017~2021)에 이르기까지 약 100년 동안 해외 거장 33명이 남긴 작품 44점을 선보인다.

이 중 16점은 지난 2021년 미술관에 기증된 이건희컬렉션 중 일부다. 모네, 피에르 오귀스트 르누아르, 카미유 피사로, 호안 미로, 살바도르 달리, 마르크 샤갈, 파블로 피카소 등 7명의 작품이 나온다.

르누아르의 ‘노란 모자에 빨간 치마를 입은 앙드레(독서)’(1917~1918)는 모네와 함께 인상주의 화풍을 잘 보여주는 작품이다. 작가 특유의 밝고 풍성한 색채와 부드럽고 우아한 붓질이 돋보인다. 꽃이 가득 꽂힌 화병 옆에서 역시 화려한 꽃으로 장식된 노란 모자를 쓴 여인이 책을 읽고 있는 모습은 평온함과 행복감을 전달한다.

콜롬비아 출신 작가 페르난도 보테로의 ‘춤추는 사람들’(2000)은 풍만한 인물 형태로 생명력을 표현한다. 다양한 색의 조명 아래에서 라틴댄스를 즐기고 있는 남녀의 모습은 작가의 고향인 라틴아메리카의 문화와 열정을 전달한다.

밝고 행복한 느낌의 작품들을 지나 관람객이 마주하는 아이 웨이웨이의 ‘검은 샹들리에’는 빛을 밝히는 본래의 기능과 달리 빛을 흡수하는 검은색으로 제작돼 빛과 어둠, 아름다움과 죽음이라는 대조적 인상을 준다. 샹들리에를 이루는 각각의 검은 유리 조각은 척추, 장기, 정체를 알 수 없는 동물과 인간의 머리뼈 형상을 하고 있어 화려한 삶 이면에 공존하는 죽음을 암시한다.

이번 전시에서 최초로 공개되는 작품도 있다. 중국 현대미술 작가 쩡판즈의 ‘초상’(2007) 2점은 지난해 10월 국내 1호 미술품 물납제로 미술관에 소장된 작품이다. 커다란 눈과 소멸해 가는 인체 표현은 인간의 불안한 내면을 상징한다.

안드레아스 구르스키의 ‘얼음 위를 걷는 사람들’(2021~2022)과 존 발데사리의 ‘음악’(1987)도 미술관 소장 이후 처음으로 소개된다.

이 밖에 안젤름 키퍼, 바바라 크루거, 키키 스미스, 프랭크 스텔라, 마르셀 뒤샹, 도널드 저드, 니키 드 생팔, 게오르크 바젤리츠, 신디 셔먼, 요제프 보이스, 앤디 워홀 등 쟁쟁한 작가들의 작품을 한자리에서 만날 수 있다.

전시는 특별한 주제나 연대기적 분류 대신 작품 한 점, 한 점에 집중할 수 있도록 구성했다. 관람객은 다양한 작품들 사이에서 시대와 경계를 넘어서는 경험을 할 수 있다.

김성희 국립현대미술관장은 “‘수련과 샹들리에’는 국립현대미술관이 소장한 국제미술 소장품을 엄선해 마련한 전시”라며 “그동안 쉽게 볼 수 없었던 국립현대미술관의 국제미술 소장품을 통해 약 100년의 세월 사이에 놓인 서양미술의 장면들을 살펴보고, 호기심과 상상력의 폭을 넓힐 수 있는 전시가 될 것”이라고 말했다.