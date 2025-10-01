[헤럴드경제=장연주 기자] 공실이어도 매달 300만원이 넘는 관리비를 내야하는 국내 최고급 오피스텔 ‘롯데월드타워 시그니엘’을 1년 간 공실로 비워둔 집주인이 분통을 터뜨리고 있다는 사연이 공개됐다. 이른바 전청조 사건으로 “사기꾼들이 많이 사는 곳”이라는 이미지가 각인되면서 월세 수요는 줄었고, 실거래가 역시 3년 만에 20억원 가량 하락했기때문이다.

회계사 출신인 34만 유튜버 터보832는 최근 자신의 유튜브채널에 “월세 안 낮추고 공실을 택한 가격 폭락하는 레지던스 근황”이라는 영상을 올렸다.

집주인 A씨는 3년 전 서울 송파구 잠실동 롯데월드타워 시그니엘 레지던스(이하 시그니엘) 전용 181㎡(90A타입)를 매입했다. 당시 분양가는 약 56억원 수준이다.

A씨는 1년 전부터 시그니엘을 월세로 내놨지만, 아직까지 세입자를 구하지 못했다.

이곳의 평균 월세는 1700만원 선으로, A씨는 월세를 낮추지 않았고 직접 입주하지도 않아 결국 공실로 남은 상태다.

그런데 문제는 관리비였다.

분양 후 첫 2년간은 시행사가 매달 200만원씩 관리비를 지원했지만, 그 후에는 매달 320만~330만원의 공실 관리비가 발생했다.

유튜버 터보832는 “집주인에 따르면 시그니엘은 집을 비워놔도 공기 순환 시스템을 돌려야 해 그게 자동으로 돌아가면서 공용 관리비가 엄청 많이 나온다”며 “심지어 아무것도 안해도 1년에 관리비만 3000만~4000만원이 나오고, 뭔가 쓰면 5000만~6000만원을 내야 한다”고 말했다.

그는 이어 “최근 3년 간 시그니엘 가격은 약 20% 정도 하락했다”며 “다른 아파트들은 엄청 올랐지만, 전청조가 사기를 치면서 살던 곳이라는 것이 널리 알려지면서 인기가 많이 떨어진 것”이라고 분석했다.

그러면서 그는 “초반에 이곳에서 사기를 치는 사람들이 있었는데, 전청조 사건이 정점을 찍으면서 분명히 시세에 영향을 준 것”이라고 주장했다.

실제로 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 롯데월드타워 시그니엘 레지던스 전용 190㎡(146평)는 지난 4월 60억5000만원(50층)에 거래됐다. 같은 면적이 2022년 11월 80억원(47층)에 거래된 것과 비교하면 무려 20억원이나 하락했다.