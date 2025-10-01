金의혹 맹공…“김경 고발장 제출 우선 검토” “국정자원 화재 수사·정부 대책 선행돼야”

[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘은 1일 김민석 국무총리에게 제기된 특정 종교단체 유착 의혹의 진상을 파악하기 위한 특검법 발의 가능성을 열어놨다. 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 원인을 규명하기 위한 특검도 검토에 들어갔다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오전 국회에서 진행된 상임위원장 및 간사단 회의를 마친 직후 기자들과 만나 “(김 총리 의혹에 대한) 특검법을 발의해야 된다는 의견도 있었던 게 사실”이라고 말했다. 그러면서 “당장 특검법을 추진하는 것이 나을지, 아니면 일반 수사기관 고발이 좀 더 실효적인 것인지, 그런 부분도 상의하도록 하겠다”며 “오늘은 고발장을 제출하는 것을 우선적으로 검토하고 있는 상황”이라고 말했다.

이번 의혹은 민주당 소속 김경 서울시의원이 내년 지방선거 경선에서 김 총리를 지원하기 위해 특정 종교단체 신도 3000명을 당원으로 가입시키고, 이들의 6개월치 당비를 대납하려 했다는 내용이다. 국회 문화체육관광위원회 소속 진종오 국민의힘 의원은 전날 김 시의원 등의 목소리가 담긴 녹취록 일부를 공개하며 의혹을 제기했다.

민주당 지도부는 진 의원의 회견 직후 당 윤리감찰단과 서울시당에 철저한 조사를 지시했고, 김 시의원은 민주당을 탈당했다. 하지만 국민의힘은 “꼬리 자르기 멈추시고 몸통을 밝히라(진 의원)”며 당 차원 고발을 진행하기로 했다. 송 원내대표는 기자들과 만난 자리에서 “김경 서울시의원을 주 피고발인으로 하고, 김민석 총리도 이 부분에 대해선 책임을 면하기 어려운 상황이 아닐까 추측한다”고 말했다.

송 원내대표는 국정자원 화재와 관련해서도 “사고 원인을 밝히기 위한 과정에서 필요하다면 특검이라든지 이런 부분들도 검토하고 있다”고 말했다. 앞서 국민의힘에서는 국가전산망 마비 사태로 번진 이번 화재 원인과 정부 대응을 질타하며 특검 필요성을 주장하는 목소리가 나온 바 있다.

다만 송 원내대표는 “총체적으로, 종합적으로 수사를 해서 화재의 원인을 밝혀야 될 것”이라며 “아직 재개되지 못한 500여건의 서비스와 관련해 일반국민과 기업이 입고 있는 피해에 대해 종합적으로 정부가 대책을 마련하고 발표하는 것이 선행돼야 한다”고 강조했다.