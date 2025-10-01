매달 프로젝트 최대 50개 선정·100만원 지원 이메일로 서류 제출 후 프로젝트 개설해 신청

[헤럴드경제=차민주 기자] 위메이드는 블록체인 기반 투명사회 플랫폼 ‘위퍼블릭(Wepublic)’에 기반해 사회공헌 프로그램 ‘투명한 나눔’을 운영한다고 1일 밝혔다. 운영 기간은 이날부터 12월 31일까지다.

투명한 나눔은 사회복지 현장에서 지원이 필요한 현안을 발굴하고, 사회복지 시설에 도움을 제공하는 프로그램이다. 위메이드는 후원 필요성, 후원 내용 명확성, 후원금 사용 투명성을 기준으로 매달 최대 50개의 후원 프로젝트를 선정해 100만원씩 지원할 예정이다. 모든 후원금은 위퍼블릭을 통해 지급된다.

참여를 원하는 시설은 위퍼블릭 후원 얼라이언스 가입 신청 서류를 위메이드에 이메일로 제출해야 한다. 이어 위퍼블릭 홈페이지에서 회원가입을 마친 뒤, 투명한 나눔 다오(DAO, 탈중앙화 자율조직) 멤버 등록을 진행하고 후원 프로젝트를 개설하면 신청이 완료된다.

이민진 위메이드 위퍼블릭 센터장은 “이번 프로그램을 통해 사회복지 시설과 후원자가 함께 나눔을 실천할 수 있는 환경을 조성하겠다”며 “앞으로도 사회복지 현장의 실제 요구를 반영한 후원 활동을 적극적으로 지원할 예정”이라고 했다.