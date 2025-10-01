[헤럴드경제=최원혁 기자] 축구선수 출신 이동국의 둘째 딸 이재아(18)가 주니어 골프 대회서 우승을 차지했다.

1일 이동국 아내 이수진 씨는 SNS를 통해 딸 이재아가 ‘부민컵 골프 토너먼트’에서 거둔 우승 소식을 전했다.

이씨는 “세 번의 큰 수술 끝에 테니스를 내려놓고 10년 동안 달려왔던 길이 멈췄을 때, 재아에게는 모든 게 끝이라고 생각했던 암흑 같은 시간이 있었다”며 “다시 골프채를 잡으며 용기를 냈고 이번에는 필드에 나가 우승까지 해냈다”고 밝혔다.

그러면서 “버디도 트로피도 아닌 다시 큰 꿈을 꾸며 도전하는 원래의 재아로 돌아오길 바랐는데 마지막 17번, 18번 홀에서 연속 버디를 기록하며 우승을 거뒀다. 그 순간 나도 모르게 눈물이 핑”이라며 “이번 우승은 단순한 성과가 아니라 자신감을 되찾는 시작점”이라고 말했다.

이씨는 지도자와 지인들, 후원사에게 감사의 뜻을 전하며 “늘 감사한 마음으로, 겸손히 이 순간을 기록한다”고 덧붙였다.

한편 이동국은 2005년 이수진 씨와 결혼해 슬하에 재시-재아, 설아-수아 쌍둥이 딸과 아들 시안이를 두고 있다. 특히 재아는 테니스 선수로 활동했지만 부상으로 은퇴 후 골프로 전향한 근황을 전해 많은 응원을 받았다.