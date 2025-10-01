타사 자산 이전 시 최대 300만원 상품권…별도 신청 없이 자동 참여

[헤럴드경제=문이림 기자] 한국투자증권은 영업점 계좌 보유 고객을 대상으로 자산이전 이벤트 ‘한투로 올(ALL) MOVE UP’을 진행한다고 1일 밝혔다. 이벤트는 11월 28일까지 진행된다.

타사 계좌에 보유한 금융자산을 한국투자증권 계좌로 이전할 경우, 이전 금액에 따라 최대 300만원 상당의 백화점 상품권을 제공한다. 대상 자산은 국내외 주식과 상장지수펀드(ETF), 상장지수채권(ETN), 국공채, 특수채, 회사채, 미국 국채 등이다. 해외주식과 미국 국채는 입고 실적을 1.5배로 인정한다. 일부 회사채와 미국 국채는 대상에서 제외된다.

입고 금액이 가장 많은 상위 3명에게는 아이폰17 프로, 삼성 비스포크 무선 청소기, 발뮤다 기화식 가습기 등이 제공된다.

영업점 계좌 보유 고객을 대상으로 한 개인종합자산관리계좌(ISA) 중개형 이벤트도 함께 진행된다. 이벤트 기간 내 ISA 중개형 계좌에 순입금하거나 타사 ISA를 이전한 고객은 금액 구간에 따라 최대 20만원의 백화점 상품권을 받을 수 있다.

모든 이벤트는 별도의 신청 없이 조건을 충족하면 자동으로 참여할 수 있다.