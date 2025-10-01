혈액부족 해소·소아암 환우 자발적 돕기 나서 임직원 상당수 참여…”사회공헌 활동 확대할 것”

[헤럴드경제=신동윤 기자] 대신파이낸셜그룹은 지난 9월 29~30일 서울 중구 대신파이낸셜그룹 본사 앞 헌혈버스에서 임직원 단체 헌혈을 진행했다고 1일 밝혔다.

이번 헌혈은 그룹 사회공헌 활동의 일환으로 혈액 부족을 해소하고 소아암 환우를 돕기 위해 기획됐다. 이번 헌혈에는 총 150여명의 임직원이 참여했으며, 기부한 헌혈증은 소아암환자에게 전달될 예정이다.

이밖에도 대신파이낸셜그룹은 국민 암센터 발전기금 지원, 이른둥이 아동지원사업, 신생아 환아 건강증진 사업 등 국민 보건 증진을 위한 각종 사회공헌 활동을 십여 년째 이어오고 있다.

유혜령 대신증권 인프라서비스부장은 “다가오는 추석을 앞두고 뜻 깊은 시간을 보내고자, 그룹 사회공헌 활동의 일환으로 단체 헌혈을 기획했다”며 “임직원들의 참여도와 만족도가 높아 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 진행해 나갈 것”이라고 말했다.