해외주식 첫 거래 및 휴면 고객 대상 미국주식 온라인 거래 수수료 전액 면제 미국 달러(USD) 환전 시 최대 95% 환전 수수료 우대 환전·거래 누적금액 달성 시 최대 100만원 해외주식쿠폰 추첨 증정

[헤럴드경제=김유진 기자] KB증권은 2025년 10월 1일부터 31일까지 해외주식 첫거래 고객 및 휴면 고객을 대상으로 ‘REAL ZERO’ 이벤트를 연장 시행한다.

1일 KB증권에 따르면, 이번 이벤트는 해외주식 투자 시 가장 큰 부담으로 꼽히는 온라인 거래 수수료를 전액 면제해, 고객들이 합리적인 조건에서 미국주식 투자를 시작할 수 있도록 기획됐다.

대상은 1일 이후 해외주식을 처음 거래하는 고객, 지난 7월 1일부터 9월 30일까지 거래 이력이 없는 고객이다. 이벤트 신청 후 온라인으로 미국주식을 거래하면 신청일로부터 6개월간 수수료(유관기관 제비용 포함) 무료 혜택을 받을 수 있다.

또한 이벤트 신청 고객은 신청일로부터 6개월간 미국 달러(USD) 환전 시 최대 95% 환율 우대를 적용받을 수 있다.

이와 함께 이벤트 기간 내 해외주식 거래 및 환전 누적금액 기준을 충족한 고객을 대상으로 추첨을 통해 최대 100만원 상당의 해외주식 쿠폰을 제공한다. 누적금액 구간별로 총 2910명에게 1만원부터 100만원까지 약 6000만 원 규모의 쿠폰이 증정될 예정이다.

KB증권은 해외주식 외에도 주식 투자 고객을 대상으로 다양한 투자 혜택을 제공한다. 비대면 위탁계좌 최초 개설 시 투자지원금 3만원 지급, 국내주식 온라인 거래 수수료 평생 혜택 등이다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 “미국 주식시장의 변동성이 확대되는 가운데, 고객들이 보다 유리한 조건으로 글로벌 투자를 시작할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 고객 중심의 글로벌 투자 환경을 강화하고 다양한 투자 기회를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.

금융투자상품은 투자 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자 본인에게 귀속된다. 이벤트 관련 자세한 내용은 KB증권 MTS ‘KB M-able(마블)’ 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.