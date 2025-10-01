[헤럴드경제=신주희 기자] 삼성전자 주가가 미국발 훈풍에 힘입어 1일 장초반 강세를 보이고 있다.

이날 유가증권시장에서 삼성전자는 오전 10시 3분 전장보다 1100원(1.3%) 오른 8만5000원에 거래되고 있다.

간밤 뉴욕 증시에서 엔비디아가 2.6% 상승하는 등 반도체와 대형 기술주가 강세를 보인 것이 영향을 미친 것으로 보인다.

SK하이닉스도 2.16% 상승한 35만5000원에 거래되고 있다.

엔비디아는 미국 데이터센터 운영업체 코어위브가 페이스북 모회사 메타플랫폼과 최대 142억 달러(약 20조원) 규모의 컴퓨팅 파워 공급 계약을 체결했다는 소식에 주가가 급등했다. 엔비디아는 이날 처음 시가총액 4조5000억 달러선을 넘어섰다.

이번 계약으로 코어위브는 메타에 엔비디아의 최신 AI 가속기 GB300 시스템에 대한 이용 권한을 제공한다 설명했다. 코어위브는 주로 AI 모델 훈련과 대규모 AI 업무 실행에 필수적인 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 탑재된 데이터센터를 구축하고 임대해 수익을 창출한다.

