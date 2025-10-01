차별화된 자산관리 서비스 제공

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 메트라이프생명과 ‘보험금청구권신탁 활성화 및 서비스 확대를 위한 업무협약’을 맺었다고 1일 밝혔다.

이번 협약은 보험금청구권신탁에 대한 수요가 증가함에 따라 고객에게 전문적이고 안정적인 신탁 서비스를 제공하기 위해 마련했다.

보험금청구권신탁은 피보험자 사망 시 사망보험금을 신탁회사가 받아 관리·운용한 뒤 지정된 조건에 따라 수익자에게 지급하는 제도다. 상속 과정에서 분쟁 예방과 수익자의 생활안정을 지원한다.

이번 협약을 통해 양사는 ▷보험금청구권신탁 인식 제고와 저변확대 ▷신속하고 안전한 계약·관리 프로세스 구축 ▷개인 맞춤형 신탁 솔루션 제공 등을 통한 차별화된 자산관리 서비스를 제공할 계획이다.

김영훈 자산관리그룹 부행장은 “보험과 신탁의 결합은 단순한 금융상품을 넘어 손님의 삶과 가족의 미래를 든든히 지켜주는 종합적 금융솔루션”이라며 “앞으로도 고객의 다양한 요구에 맞은 차별화된 서비스 제공을 통해 든든한 금융 동반자로서 해야 할 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 하나은행은 2010년 유언대용신탁을 출시해 신탁을 바탕으로 금전, 부동산, 주식 등 종합적인 자산관리 솔루션을 제공하고 있다. ‘하나더넥스트 내집연금’, ‘하나골드신탁’ 등 차별화된 특화상품도 지속 선보이고 있다.