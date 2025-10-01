그린성장 주도·생애주기 맞춤형 포용금융 지원 전략과제 이행 위한 조직개편 시행

[헤럴드경제=정호원 기자] 한국주택금융공사(주금공)는 국정과제 실현을 위한 중점 전략과제를 선정하고 이를 위한 인공지능(AI) 전담부서 신설과 ‘안전 최우선’ 정책에 대한 경영진의 의지를 반영한 조직개편을 실시했다고 1일 밝혔다.

주금공은 국정과제와 연계한 전략과제로 ▷공공기관 인공지능(AI) 선도 ▷그린성장 주도 ▷생애주기 맞춤형 포용금융 지원을 선정했다. 먼저 ‘공공기관 AI선도’를 위해 디지털 플랫폼 정부 및 AI 강국 전략과 직접 연계할 방침이다. AI를 활용한 국민 체감형 주택금융서비스를 발굴하고, 데이터 인프라 고도화 및 신기술 도입 등 공공기관 AI를 선도한다는 계획이다.

‘그린성장 주도(그린본드 확대)’ 과제를 위해서는 탄소중립·녹색성장 정책을 지원하는 그린본드를 확대하고, 친환경 주택 공급·구입·개량 활성화를 위한 단계별 지원을 해나갈 방침이다.

‘생애주기 맞춤형 포용금융 지원’을 목표로 정부의 민생 안정, 주거복지 강화 정책을 지원하고 사회적 배려대상(저소득, 고령층)에 대한 맞춤형 지원을 강화해 나갈 계획이다.

금융 공공기관 최초로 업무망 내에서 이용 가능한 GPT(“HFGPT”)를 자체 개발한 노하우를 살려 인공지능(AI)을 활용한 고객 서비스 혁신으로 국가 인공지능(AI) 대전환에 부응할 계획이다. 인공지능(AI) 모델을 활용해 국민이 주택 임차계약 전 위험요소를 확인할 수 있게 인근 시세와 실제거래 사례 등을 안내하고, 사전 위험을 진단할 수 있는 시스템을 구축해 국민들의 주거안정 지원에 나설 방침이다.

김경환 한국주택금융공사 사장은 “이번 전략과제 선정과 조직개편으로 정부 국정과제 실현을 위한 토대를 갖추었다”며 “공사는 앞으로도 정부의 민생경제 활성화와 기후위기 대응 정책 지원에 앞장서겠다”고 말했다.