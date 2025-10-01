작년 연신율 최대 50% 제품 선봬 ‘12인치→18인치’에도 고해상도·풀컬러 동시 구현 LCD는 구현 못해 국가 미래 기술로서도 경쟁력 정철동 사장 “결국은 기술” 증권가 “LGD, 올해 4년만에 흑자 전환 예상”

[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 혁신 기술 개발에 박차를 가하고 있다. 고객의 잠재 수요에 대응하고 동시에 중국의 거센 추격을 따돌리기 위한 초격차 전략의 일환이다.

1일 업계에 따르면, LG디스플레이는 100% 자율 주행 SDV(소프트웨어 중심 차량)를 겨냥한 차별화 기술과 초격차를 벌릴 수 있는 스트레처블 디스플레이 개발에 박차를 가하고 있다.

SDV를 겨냥한 대표적인 기술이 슬라이더블 P-OLED(플라스틱 유기발광다이오드) 패널이다. 이 제품은 반지름 30mm 수준의 곡률과 얇은 두께를 갖춰 사용하지 않을 때는 뒷좌석 천장에 말려 있다가 필요 시 버튼으로 화면을 펼칠 수 있다. 차량 내부 공간감을 해치지 않으면서 화상회의·영화 감상 등 다양한 콘텐츠 활용이 가능하다.

최근엔 ‘스마트 서페이스 OLED’ 기술도 개발했다. 평소에는 차량 인테리어에 자연스럽게 녹아들지만, 사용자가 탑승하면 터치 조작이 가능한 디스플레이로 변한다. 고투과율 필름을 적용해 실내 디자인과의 일체감은 물론, 브랜드 아이덴티티 표현도 가능하다.

글로벌 시장 조사기관 옴디아에 따르면 10인치 이상 LTPS(저온다결정실리콘) LCD(액정표시장치) 및 OLED 등 대형 고사양 차량용 디스플레이 시장은 올해 9조9880억원(약69억달러) 규모에서 연평균 9% 성장하며 7년 뒤인 2031년에는 18조6034억원(약129억달러)로 2배 가까이 커질 것으로 내다봤다.

궁극의 폼팩터(기기의 구조나 형태)로 불리는 스트레처블 디스플레이 개발에도 공을 들이고 있다. 스트레처블 디스플레이는 얇고 가벼울 뿐만 아니라 의류나 피부 등 불규칙한 굴곡면에도 접착할 수 있어 향후 패션, 웨어러블, 모빌리티 등 다양한 산업 분야에 폭 넓게 적용될 수 있다. 이런 이유로 기업을 넘어 국가 차원의 미래 기술로 각광받는 제품이다.

LG디스플레이는 지난 2022년 업계 최초로 12인치 화면이 14인치까지 신축성 있게 늘어나는(20% 연신율) 스트레처블 디스플레이를 개발했다. 산업통상자원부, 한국산업기술기획평가원이 공동 진행한 국책과제의 성과다.

지난해에는 최대 연신율(늘어나는 비율)을 50%까지 높인 제품을 선보였다. 12인치 화면이 최대 18인치까지 신축성 있게 늘어나면서도 일반 모니터 수준의 고해상도 100ppi(인치당 픽셀 수)와 적·녹·청(RGB) 풀 컬러를 동시에 구현했다.

특히 스트레처블 디스플레이는 고부가 가치 제품으로, 중국이 시장 대부분을 점유하고 있는 LCD 패널은 구현하지 못하는 기술이라는 점에서 국가 차원의 미래 기술로서도 경쟁력이 높다. LCD 패널은 백라이트 때문에 패널을 구부리거나 늘릴 수 없다는 구조적 한계를 가지고 있다.

옴디아는 2029년까지 스트레처블, 롤러블 등을 포함하는 형태변형(Transformable) 디스플레이 시장이 109억7134만달러(약 15조2640억 원) 규모로 성장할 것으로 예상했다.

정철동 LG디스플레이 사장은 지난달 ‘제16회 디스플레이의 날 기념식’에서 취재진과 만나 “시장을 선도하기 위해서는 결국 기술”이라며 “사업성 있는 기술에 집중하고 기술리더십을 더욱 강화해 차별적 고객가치를 만들겠다”고 강조했다.

증권가도 기대감을 보이고 있다. 박강호 대신증권 연구원은 “LG디스플레이의 연간 영업이익은 2025년 8587억원으로 4년만에 흑자전환이 예상된다”며 “내년 영업이익은 1조3600억원 가량으로 전년대비 57.8% 증가로 수익성 확대가 본격화될 전망”으로 내다봤다.