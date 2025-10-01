인도증권거래위원회 최종 승인 획득 인도법인 지분 15% 매각 공시 신주 발행 없이 구주 매출로 진행 최대 1조8350억원 조달 길 열려 마련자금으로 성장 동력 확보 관측

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자 인도법인이 오는 14일 인도 증시에 상장한다. 공모가 밴드(범위)는 주당 1만7000원(1080루피)~1만8000원(1140루피)으로 확정됐으며, 이로 인해 최대 1조8350억원을 조달할 수 있게 됐다.

1일 LG전자는 인도증권거래위원회로부터 인도법인 상장 최종 승인을 받고, 인도법인 지분 15%(1억181만5859주)를 매각한다고 공시했다. 처분 예정일은 13일이며, 상장일은 그 다음 날인 14일이다. 이번 IPO는 신주 발행 없이 본사가 보유한 구주 매출 방식으로 진행되며, 매각 대금은 전액 LG전자가 환수한다.

공모가가 최상단인 1만8000원으로 결정될 경우 LG전자 인도법인의 기업가치는 12조원 이상으로 평가된다. 이는 인도 증시에 상장된 주요 가전기업인 월풀 인도법인(약 2조4000억원), 타타그룹 계열 볼타스(약 7조2000억원) 등을 크게 웃도는 수준이다.

업계에서는 조 단위로 유입되는 자금의 활용처에 주목하고 있다. LG전자가 최근 B2B 중심으로 사업 포트폴리오를 재편하고 있는 만큼 지분투자, 인수합병(M&A) 등 미래 성장 동력 확보에 집중할 가능성이 크다. 일부 자금은 주주가치 제고에도 쓰일 전망이다.

인도 가전시장은 14억 인구와 높은 경제 성장률을 기반으로 고속 성장이 예상된다. 인도의 가전 보급률은 현재 냉장고 40%, 세탁기 20%, 에어컨 10% 수준에 불과해 성장 잠재력이 크다. LG전자는 1997년 인도 시장에 진출해 28년간 철저한 현지 완결형 사업 체제를 구축해왔다.

LG전자는 현재 인도에 2개 생산기지와 51개 지역 사무소, 780여 개 브랜드숍을 운영 중이며, 최근 남부 스리시티 지역에는 기존 노이다, 푸네 공장에 이은 세 번째 생산기지도 구축하고 있다.