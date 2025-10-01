[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데칠성음료는 지난 1∼8월 탄산음료 ‘밀키스’ 해외 매출이 작년 동기 대비 11% 증가하면서 두 자릿수 성장을 이어가고 있다고 1일 밝혔다.

세부적으로 러시아 매출은 약 20% 늘었다. 미주 지역 매출은 10%가량 증가했다. 특히 동남아에서는 매출이 90% 가까이 늘었다.

밀키스 수출액은 2020년부터 지난해까지 연평균 20% 증가했다. 밀키스는 지난해 해외 매출 500억원을 달성했다.

롯데칠성음료는 각국에서 현지 맞춤 마케팅에도 힘을 쏟고 있다. 러시아에서는 유명 인플루언서들과 디지털 콘텐츠를 제작해 소셜미디어 홍보를 진행하고 있다.

미국에서는 매운 음식과 밀키스의 푸드 페어링(조합)을 강조하고 있다. 지난 7월에는 뉴욕 타임스스퀘어에서 ‘매운 음식을 먹을 땐 밀키스와 함께!’를 콘셉트로 치킨 브랜드 BBQ와 함께 캠페인을 펼쳤다.

밀키스가 해외에서 인기를 끌자 러시아에서는 제품명과 포장 디자인을 모방하고 가격을 약 20∼30% 낮춘 유사품이 등장했다.

롯데칠성음료 관계자는 “밀키스 유사 제품의 등장은 밀키스가 글로벌 음료 시장에서 경쟁력을 인정받았다는 것”이라며 “브랜드 가치 훼손을 막기 위한 대응 방안을 검토 중”이라고 말했다.