버디 카터 하원의원 언론 인터뷰 “공장 완공 위해 한국인 필요”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국 조지아주 한국인 노동자 집단 구금 사태가 발생한 지역의 연방 하원의원이 한국인 근로자들의 복귀를 바란다고 밝혔다.

조지아주 서배너를 지역구로 둔 버디 카터 공화당(조지아주) 하원의원은 30일(현지시간) 현지신문 ‘메이컨 텔레그레프’와의 인터뷰에서 이같이 밝혔다.

카터 의원은 지난 4일 미국 이민세관단속국(ICE)의 현대차그룹-LG엔솔 합작 배터리 공장 단속 여파에 대해 “그들(한국인)이 돌아오길 바란다. 미국 내 배터리 공장 완공 및 배터리 생산·운영을 위한 직원 교육에 그들이 필요하다”며 “그들의 미국 입국이 허용된 이유가 바로 그것”이라고 말했다.

카터 의원은 이어 한국인 직원 체포 당시, 자신의 의원실과 조지아 주정부가 한국 정부 관계자와 접촉했다고 밝혔다. 이어 단속 때문에 배터리 공장 완공이 늦어질지 여부는 알 수 없으나, 예정된 시간에 완공될수 있도록 최선을 다하겠다고 말했다.

그는 한국인과 다른 불법체류자들을 구분하며 “그곳에 서류 미비 체류자들이 있었다. 하지만 가장 큰 문제는 여권 만료와 비자 만료 등 기술적 문제였다”고 밝혔다.

카터 의원은 “한국인들의 비자 및 여권 문제 해결에 나설 의사가 있다”면서도 “외국 회사 및 근로자들은 서류를 제대로 갖춰야 할 ‘개인적 책임’이 있다. 그들(한국인)은 비자와 여권을 최신 상태로 유지해야 할 필요가 있다”고 덧붙였다.

카터 의원은 현대차 메타플랜트가 위치한 조지아주 서배나 지역을 지역구로 둔 연방 하원의원으로 10년째 재임중이다. 그는 내년 11월 중간선거에서 연방 상원의원 경선 출마를 선언한 상태다.