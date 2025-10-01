[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 아이가 낸 ‘문콕(차량 문을 열다가 다른 차에 흠집을 낸 것)’ 사고에도 “아이면 다 용서된다”며 수리비를 받지 않은 피해 차주의 사연이 전해져 감동을 주고 있다.

지난달 30일 온라인 커뮤니티에는 ‘아이 문콕 사고에 “다 용서됩니다” 답한 울산 차주의 감동 선행’이라는 제목의 글과 사진이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “저와 아내는 아이들 차량 승하차 시 문을 여닫아주는데 지난 일요일 작은 아들이 못 기다리고 혼자 문을 열고 내렸다”고 당시 상황을 전했다.

이어 A씨는 “(작은 아들이) 옆 차 슬라이딩 도어에 문콕이 아닌 꽤 심한 상처를 내고 말았다”며 “차량 전화번호가 없어 메모와 전화번호를 남겼다”고 했다. A씨가 공개한 사진에는 피해 차량 문 쪽에 난 상처가 선명하게 담겼다.

이후 메모를 본 피해 차주로부터 두 차례 문자가 왔다.

차주는 “아이가 그랬다면 괜찮다. 좋은 하루 보내라”, “아이가 그랬다면 다 용서된다”며 따로 수리비를 요구하지 않았다.

A씨는 “너무 감사한 마음에 전화 통화도 시도해 보았지만 받지 않고 문자로만 답변을 줬다”고 했다.

그러면서 “요즘 같은 세상에 이런 분이 계시다니, 너무 감동적인 충격을 받아 제보드린다”고 덧붙였다.

사연을 접한 누리꾼들은 ‘문콕이 아니라 문쾅 수준인데 대인배다’, ‘아직 세상은 살 만하다’, ‘아이에게도 어른의 마음이 충분히 닿길 바란다’, ‘일상생활배상책임보험으로 처리해 주는 게 도리다’, ‘훈훈하다’ 등 다양한 반응을 보였다.