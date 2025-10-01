문화강국 실현 위한 민관 협업 체계 구축 ‘문화예술정책자문위’ 동시 출범

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화강국 실현을 위해 마련된 대통령 소속 대중문화교류위원회가 1일 공식 출범한다. 정부 위원과 민간 위원으로 구성된 위원회는 전문성을 바탕으로 한국 대중문화의 지속적인 확산을 도모할 계획이다.

지난달 23일 국무회의에서 의결, 25일부터 시행된 대중문화교류위원회는 대중문화교류 정책의 국가적 비전을 수립하고 민관 협력을 강화함으로써 문화강국을 구현하기 위해 설립된 대통령 소속의 자문위원회다.

위원장은 9월 9일 대통령실에서 발표한 최휘영 문화체육관광부 장관과 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 맡는다. 정부 위원은 10개 관계부처(문체부, 기재부, 과기부, 외교부, 법무부, 행안부, 농식품부, 산업부, 복지부, 중기부) 차관과 대통령실 사회수석으로 구성하며, 민간 위원은 7개 분과에서 26명을 위촉한다.

이날 발표된 민간위원들을 보면 대중문화산업의 각 분야 핵심 인사들이 고루 포함됐다.

대중음악 분과에는 ▷장철혁 SM엔터테인먼트 대표이사 ▷이재상 하이브 대표이사 ▷양민석 YG엔터테인먼트 대표이사 ▷정욱 JYP엔터테인먼트 대표이사, 게임 분과에는 ▷김창한 크래프톤 대표이사 ▷강대현 넥슨코리아 대표이사 박병무 엔씨소프트 대표이사 성준호 스마일게이트홀딩스 대표이사, 웹툰·애니 분과에는 ▷김준구 네이버 웹툰 대표이사 ▷박정서 카카오엔터테인먼트 스토리부문 부문 대표 ▷김수훈 에스SAMG엔터테인먼트 대표이사 ▷장성호 모팩스튜디오 대표이사가 위촉됐다.

영화·영상 분과는 ▷윤상현 CJ ENM 대표이사 ▷홍정인 콘텐트리 중앙 대표이사 ▷이상백 에이스토리 대표이사 ▷김종열 롯데컬처웍스 대표이사 ▷김지연 퍼스트맨스튜디오 대표이사, 라이프스타일(푸드, 뷰티) 분과는 ▷김동찬 삼양식품 대표이사 ▷이병학 농심 대표이사 ▷김승환 아모레퍼시픽 대표이사가 선정됐다.

투자 분과에선 ▷허성무 한국성장금융 대표이사 ▷이대희 한국벤처투자 대표이사 ▷이준호 EMP Belstar 대표이사 ▷이정석 KC 벤처스 대표이사, 정책 분과에선 ▷김윤지 한국수출입은행 해외경제연구소 수석연구원 ▷이성민 한국방송통신대학교 부교수가 위원으로 활동한다.

위원회 근거 규정에 따르면 위원회의 정원은 50인이며, 현재 구성된 인원은 39인이다. 향후 위원회가 다양한 대중문화산업 및 연관산업 분야를 더욱 폭넓고 깊이 있게 다룰 수 있도록 필요시 위원회 구성을 넓혀 나갈 계획이다.

아울러 문체부는 대중문화교류위원회와 함께 문화예술 현장의 다양한 목소리를 충실히 담아내기 위해 문체부 장관 직속으로 문화예술정책자문위원회를 새롭게 구성·운영한다.

문화예술정책자문위원회는 연극·뮤지컬, 클래식·국악·무용, 문학, 미술, 대중음악, 영화·영상, 게임, 웹툰·애니메이션, 출판·웹소설 등 9개 분야에서 업계·협회·학계 전문가 약 90명으로 구성하고, 10월 중 위촉할 예정이다.

이를 통해 각 분야의 다양한 의견과 정책 제안을 정기적으로 논의해 분야별 발전 방안은 물론, 문화예술 생태계 전체의 단단한 토대를 구축하고 문화강국 비전 실현을 위한 정책적 제언까지 수렴할 예정이다.

최휘영 장관은 “대중문화교류위원회와 문화예술정책자문위원회는 ‘K-컬처’ 300조원 달성과 문화강국 실현을 위한 양 날개”라며 “두 위원회를 통해 소외되는 현장 없이 문화예술 전반에 대한 정책적인 자문과 소통을 이어나갈 것”이라고 밝혔다.