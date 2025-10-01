올해 말까지 30% 캐시백 이벤트

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 일본의 글로벌 결제 브랜드사인 JCB와 제휴를 맺고, JCB 브랜드로 발급 가능한 삼성카드 4종을 출시했다고 1일 밝혔다.

현재 JCB 브랜드로 발급 가능한 삼성카드는 ▷삼성 iD ONE 카드 ▷삼성 iD MOVE 카드 ▷삼성 iD PLUG-IN 카드 ▷삼성카드 taptap S 등 4종이다. 국내 및 일본 가맹점, 그리고 JCB 로고가 부착된 해외 가맹점에서 이용할 수 있다.

위 4종의 카드는 해외 할인 또는 포인트 적립 혜택을 제공하며, 일본 현지에서 이용시 JCB 브랜드사가 제공하는 혜택과 함께 카드 상품 혜택도 받을 수 있다.

삼성카드는 오는 12월 31일까지, 해외에서 JCB 브랜드 삼성카드로 결제시 30% 캐시백 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 중 JCB 브랜드 삼성카드로 1만엔 이상 또는 100달러 이상 결제시 이용 금액의 30%를 캐시백해준다. 엔화 결제시 카드당 4000엔 한도로, 달러 결제시 카드당 30달러 한도로 캐시백 해주며, 엔화·달러 캐시백 이벤트는 중복 적용된다.

삼성카드 관계자는 “날로 증가하는 일본 여행·출장 수요에 맞춰 JCB와의 제휴를 통해 JCB 브랜드 삼성카드 4종을 출시했다”며 “앞으로도 JCB 브랜드로 발급 가능한 카드 상품을 지속 확대할 계획”이라고 밝혔다.