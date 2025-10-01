트럼프, 밀레이 아르헨티나 대통령과 회동 양국 200억달러 규모 통화스와프 협상 中 견제 정책 확대 관심

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 다음달 14일(현지시간) 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령을 만나 양국 협력 방안을 논의할 예정이다.

아르헨티나 외교부는 30일(현지시간) “아르헨티나와 미국 정상이 10월 14일 미국 백악관에서 회담할 계획”이라며 “양국 간 전략적 동반자 관계를 강화할 새로운 기회”라 밝혔다. 회담 기간 밀레이 대통령은 미국의 영빈관 격인 블레어하우스에 머물게 된다. 두 정상은 지난 23일 유엔총회에서도 만나 양국의 협력을 논의한 바 있다.

양 정상의 회동은 ‘원조’와 ‘남미 버전’의 만남이라는 점에서 관심을 모은다. 밀레이 대통령은 ‘남미의 트럼프’, ‘아르헨티나의 트럼프’라 불릴 정도로 트럼프 대통령과 비슷한 노선을 주장해왔다. 작은 정부를 지향하며 공격적인 예산 절감 정책으로 아르헨티나를 혁신해왔다. 경제학자 출신인 그는 선거 운동 과정에서 아르헨티나의 고질병이 된 불필요한 복지를 잘라내겠다는 표시로 전기톱을 들고 다녀 화제를 모으기도 했다.

좌파에 대한 맹렬한 공격으로 트럼프와 같은 노선을 걷고 있기도 하다. 트럼프 대통령과 MAGA(‘미국을 다시 위대하게’의 줄임말로, 우파 노선을 뜻함) 세력도 밀레이 대통령을 각별하게 챙겨왔다. 지난해 11월에는 당시 대통령 당선인 신분이었던 트럼프를 해외 정상 중에서는 가장 먼저 만나기도 했고, 2023년 취임 전후로 10여차례나 미국을 방문해 보수 세력과 회동해왔다.

미국이 최근 아르헨티나 정부와 200억달러(약 28조원) 규모의 통화스와프 협상을 추진한 것도 ‘밀레이 구하기’의 일환이다. 다음달 26일 중간선거를 앞두고 경제 개혁 실패와 부패 혐의 등으로 수세에 몰린 밀레이를 구하기 위해 통화스와프라는 선물을 안겼다는 것이다.

아르헨티나는 현재 남미에서 거의 유일한 미국의 지원군이기도 하다. 브라질, 콜롬비아, 베네수엘라 등 남미 대부분 국가가 반미 성향의 정부가 들어섰고, 미국이 견제하는 중국은 갈수록 남미에서 영향을 확대해 나가고 있다.

미국의 통화스와프는 남미에서 중국을 견제하려는 묘수의 일환이기도 하다. 미국은 아르헨티나에 통화스와프를 제안하면서 대신 중국과 체결한 180억달러 규모의 통화스와프 계약을 파기하거나 대폭 줄일 것을 요구한 것으로 알려졌다. 밀레이 대통령은 선거유세와 당선 직후에는 “공산주의자와 거래하지 않겠다”고 공언했지만, 경제 위기 대응을 이유로 중국과의 통화스와프는 일부 유지하고 있다.

대두 수출을 두고 경쟁 관계인 양국이 미묘한 입장차를 조율할 수 있을지도 관심이다. 중국은 미국의 주요 대두 수출 시장이었는데, 아르헨티나가 최근 수출세를 일부 폐지하면서 중국의 대두 수입을 선점한 모양새가 됐다. 이를 두고 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 중서부 농민들의 반발이 커지면서, 트럼프 내각 내에서도 불협화음이 일기도 했다.