美, 中 견제하려 아르헨 도와줬더니 아르헨 수출세 철폐...중국이 아르헨 대두 ‘싹쓸이’ 트럼프 지지층 농민들 “경쟁국 도와주냐” 반발

[헤럴드경제=도현정 기자]트럼프 미국 대통령이 중국을 견제하려다 자국의 대두 수출길을 막는 상황이 됐다. 트럼프의 핵심 지지층이었던 중서부 농민들이 이를 두고 분노하면서, 트럼프 내각 내부에서도 균열이 일고 있다.

문제의 발단은 미국이 아르헨티나와 200억달러(약 28조원) 규모의 통화스와프를 체결하기로 한 것이다. 트럼프 대통령은 두 가지 이유에서 이번 통화스와프를 추진했다. 우선 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령에 대한 지지다. 밀레이 대통령은 최근 실업률 상승과 부패 의혹 등으로 공격받고 있어, 2027년 재선이 어렵다는 관측이 나온다. 이에 아르헨의 경제 위기를 지원, 밀레이 대통령을 구하겠다는 취지로 통화스와프를 결정했다는 것이다. 밀레이 대통령은 보수 진영의 정치가로, 트럼프의 ‘MAGA(미국을 다시 위대하게)’ 세력과 긴밀한 관계다. 별칭도 ‘남미의 트럼프’라 할 정도다.

또 다른 노림수는 남미에서 중국의 영향력이 커지는 것을 견제하겠다는 것이다. 중국은 자원이 풍부한 남미에 개발 투자 등 여러 방식으로 경제적 지원을 해왔다. 아르헨티나도 중국과 180억달러 규모의 통화스와프 계약을 맺고 있었다. 다수의 외신에 따르면 미국은 아르헨티나에 이번 통화스와프의 조건으로 중국과의 통화스와프를 중단하거나 축소하라 요구했다.

그러나 구제금융으로 숨통이 트인 아르헨티나가 경제위기 돌파구를 마련하기 위해 일시적으로 수출세를 폐지한게 예기치 못한 변수가 됐다. 아르헨티나는 대두에 최대 26%였던 수출세 부과를 중단했고, 이후 이틀만에 70억달러 분량의 대두가 판매됐다. 로이터 통신에 따르면 수출세 중단 기간 동안 266만t의 대두가 11월과 12월에 나갈 수출용으로 등록됐다. 아르헨티나의 콩 수출 주문은 7년만에 최고치를 기록했다.

문제는 대두 수출을 놓고 보면 아르헨티나와 미국이 경쟁국이라는 점이다. 아르헨티나가 수출한 대두는 대부분 중국으로 들어간다. 중국은 지난해 1억500만t의 대두를 수입했을 정도로 큰 손이다. 이 중 2200만t 이상이 미국산이었으나 최근 미중무역갈등으로 아르헨티나, 브라질 등 대체시장을 찾는 추세였다. 마침 아르헨티나가 수출세까지 없앴으니, 중국의 수요는 아르헨티나로 몰렸다. 미국은 수출길이 막힌 셈이다.

여기에 중국의 대규모 구매 소식이 퍼지면서 대두 선물 가격까지 하락하고 있다. 지난 26일(현지시간) 시카고 상품거래소(CBOT)의 대두 선물은 2주 연속 하락세였다. 가장 활발하게 거래되는 계약은 1.5% 하락한 부셸당 10.10달러였다. 이 모든게 미국 농민들에게는 악재다.

미국 중서부의 농민들은 트럼프 대통령의 탄탄한 지지층이었다. 중국을 견제하려던 수가 핵심 지지층을 공격하는 꼴이 되자, 트럼프 내각 내에서도 균열이 일고 있다는 전망이 나온다.

균열은 지난주 유엔총회 중 스콧 베센트 미 재무장관이 확인한 문자 메시지에서도 확인된다. 베센트 장관이 확인한 메시지에는 “참고하시라고 알립니다. 더 많은 정보를 입수 중이지만, 이건 매우 불행한 일입니다. 우리는 어제 아르헨티나를 구제해줬는데, 그 대가로 아르헨티나는 곡물에 대한 수출 관세를 철폐했습니다. 이는 우리가 보통 중국에 판매해야 할 시점에 중국에 대한 가격을 낮추는 결과를 낳았습니다. 그것 때문에 콩 가격은 더 떨어지고 있습니다. 이는 중국이 우리에게 더 큰 협상력을 갖게 합니다.”라는 내용이 담겨있었다.

이 메시지는 ‘BR’이라는 서명과 함께 전달됐다. 브룩 롤린스(Brooke Rollins) 농무 장관이 보낸 메시지라는게 외신 다수의 의견이다.